UFC 268 : horaire, TV, carte et où voir en direct Usman – Covington 2

L’UFC visite le Madison Square Garden à New York et chaque fois que cela se produit, il organise une carte de haut niveau.

Suivez la soirée de l’UFC 268 en direct.

Calendrier : À quelle heure commence le combat entre Kamaru Usman et Colby Covington à l’UFC 268 ?

Soirée revanche dans la Grosse Pomme. Kamaru Usman retrouve Colby Covington et Rose Namajunas avec Weili Zhang. Colby sait comment réchauffer Kamaru comme personne d’autre et avec le KO de Rose sur Weili dans le premier combat… personne ne veut rater le second. Gaethje contre Chandler ou Edgar contre Veras sont quelques-unes des poursuites qui complètent un cartel à haut carat. L’UFC 268 se déroule au Madison Square Garden de New York ce samedi 6 novembre à partir de 18h00 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 20h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 22h00 (heure locale).

Espagne: 23 : 00/01 : 00/03 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 16 : 00/18 : 00/20 : 00 heures.Le Chili: 19: 00/21: 00/23: 00 heures.La Colombie: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.Argentine: 19: 00/21: 00/23: 00 heures.Pérou: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 268 : Kamaru Usman vs Colby Covington ?

Les UFC 268 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire: PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 268 en direct : Kamaru Usman vs Colby Covington et Rose Namajunas vs Weili Zhang ?

Dans AS, vous pouvez également continuer à l’UFC 268, qui culminera avec Rose Namajunas contre Weili Zhang pour le championnat des poids paille et Kamaru Usman contre Colby Covington pour le championnat des poids welters.. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 268 : Usman contre Covington et Namajunas contre Zhang

Carte principale de l’UFC 268 Kamaru Usman contre Colby Covington : Championnat des poids mi-moyens de l’UFC.Rose Namajunas contre Weili Zhang : Championnat des poids paille de l’UFC.Frankie Edgar contre Marlon Vera : poids coq.Shane Burgos contre Billy Quarantillo : Poids plume.Justin Gaethje contre Michael Chandler : poids léger.Carte préliminaire de l’UFC 268 Alex Pereira contre Andreas Michailidis : poids moyen.Al Iaquinta contre Bobby Green : poids léger.Phil Hawes contre Chris Curtis : poids moyen.Edmen Shahbazyan contre Nassourdine Imavov : poids moyen.Ian Garry contre Jordan Williams : poids welter.Fiche des premiers éliminatoires de l’UFC 268 Gian Villante vs Chris Barnett : Poids lourd.Dustin Jacoby contre John Allan : poids lourd léger.Melsik Baghdasaryan contre Bruno Souza : Poids plume.CJ Vergara contre Ode Osbourne : poids mouche.