UFC 268 : Kamaru Usman bat Colby Covington pour défendre le titre des poids welters

Usman conserve sa ceinture à New York (Photo: .)

Kamaru Usman a conservé son titre UFC des poids welters après sa victoire sur Colby Covington à l’UFC 268.

Dans un match revanche de leur thriller de décembre 2019, « The Nigerian Nightmare » a remporté une décision unanime au Madison Square Garden après cinq rounds exténuants.

La victoire consolide le statut d’Usman en tant que meilleur combattant livre pour livre de l’UFC.

Après un premier tour confortable, Usman a soulevé la foule après avoir basculé Covington en fin de seconde avec un court crochet gauche.

Quelques instants plus tard, il s’est connecté avec le même tir pour laisser tomber le challenger, qui a réussi à survivre à l’assaut à quelques secondes du tour restant.

Covington a récupéré et a connu un certain succès dans le troisième et a vacillé le champion avec un uppercut raide avant la corne au quatrième.

Avec son visage masqué de sang, Covington a marqué avec un autre uppercut au cinquième, mais le jab précis d’Usman a largement tenu son adversaire à distance.

Usman faisait la cinquième défense du titre qu’il a remporté contre Tyron Woodley en 2019.



