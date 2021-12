UFC 269 : programme, TV, panneau d’affichage et où voir Oliveira – Poirier et Nunes – Peña en direct

Le dernier pay-per-view de l’année UFC est toujours l’un des plus attendus. Avec deux combats principaux et des noms comme ceux d’Oliveira, Poirier ou Nunes… il est normal que personne ne veuille le rater.

Suivez tous les combats de l’UFC 269 en direct.

Calendrier : A quelle heure commence le combat entre Charles Oliveira contre Dustin Poirier de l’UFC 269 ?

Le poids léger UFC est l’une des divisions les plus compétitives et les plus amusantes du moment. Le combat entre Charles Oliveira et Dustin Poirier fait partie de ces combats que tout le monde veut voir. De plus, Amanda Nunes expose son trône devant Julianna Peña, et il y aura des noms comme Santiago Ponzinibbio, Cody Garbrandt ou Sean O’Malley. L’UFC 269 aura lieu ce samedi 11 décembre au T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) à partir de 15h15 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 17h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 19h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 15/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17: 17/19: 00/21: 00 heures.Le Chili: 20 : 15/22 : 00/00 : 00 heures.La Colombie: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures.Argentine: 20 : 15/22 : 00/00 : 00 heures.Pérou: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 269 : Charles Oliveira contre Dustin Poirier et Amanda Nunes contre Julianna Peña ?

le UFC 269 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire: PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 269 en direct : Charles Oliveira vs Dustin Poirier et Amanda Nunes vs Julianna Peña ?

Dans AS, vous pouvez également continuer dans l’UFC 269, qui culminera avec le Charles Oliveira contre Dustin Poirier pour la ceinture légère et l’Amanda Nunes contre Julianna Peña, qui aura le titre du coq en jeu.. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 269 : Oliveira contre Poirier et Nunes contre Peña

Carte principale de l’UFC 269 Charles Oliveira contre Dustin Poirier : Championnat UFC des poids légers.Amanda Nunes contre Julianna Peña : Championnat des poids coq UFC.Geoff Neal contre Santiago Ponzinibbio : poids welters.Kai Kara France contre Cody Garbrandt : poids mouche.Raulian Paiva contre Sean O’Malley : poids coq.Carte préliminaire de poids UFC 269 Josh Emmett contre Dan Ige: Poids plume.Pedro Munhoz contre Dominick Cruz : poids coq.Augusto Sakai contre Tai Tuivasa : Poids lourd.Jordan Wright contre Bruno Silva : poids moyen.Undercard des premières préliminaires Andre Muñiz vs Eryk Anders : poids moyen.Miranda Maverick contre Erin Blanchfield : poids mouche.Alex Pérez contre Matt Schnell : poids mouche.Ryan Hall contre Darrick Minner : Poids plume.Randy Costa contre Tony Kelley : poids coq.Gillian Robertson contre Priscila Cachoeira : poids mouche.