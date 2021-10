UFC Alum Chuck Liddell dépose une demande de divorce après une arrestation pour violence domestique

L’ancien de l’UFC Chuck Liddell a demandé le divorce vendredi de sa femme de 10 ans, Heidi. La nouvelle survient quelques jours après son arrestation pour violence domestique à Los Angeles. TMZ rapporte que Liddell a été arrêté lundi matin à son domicile de Hidden Hills après des informations faisant état de troubles domestiques. Après que la police ait parlé au couple, ils ont déterminé que Liddell et sa femme avaient eu une altercation verbale qui est devenue physique.

Liddell a été arrêté et placé dans une voiture de police, mais il insiste sur le fait qu’il était en fait la victime de l’incident. Cependant, il est allé avec la police pour que sa femme puisse rester à la maison avec leur enfant mineur.

« J’ai été victime de l’incident hier soir dans notre maison familiale, comme les détails de l’affaire le révéleront », a déclaré Liddell dans un communiqué le lendemain de l’arrestation. « Les députés m’ont informé que ma femme serait arrêtée, car je n’ai pas réagi à son agression alors que je souffrais d’ecchymoses et de lacérations. Je me suis porté volontaire pour aller à sa place. »

« C’était l’une des nombreuses fois où j’ai essayé de soustraire un problème de santé mentale familiale à la portée du public. Il est devenu douloureusement évident que cela ne peut pas continuer, car notre vie privée a maintenant atteint un point de rupture public », a poursuivi Liddell. Il a ensuite demandé au public de respecter sa vie privée en cette période sensible. Chuck et Heidi partagent deux enfants : une fille, Guenièvre, et un fils, Charles David Liddell Jr.

Liddell « a officiellement pris sa retraite » des combats de l’UFC en mars dernier, juste au moment où il a commencé à envoyer des commentaires sur son âge au président de l’UFC Dana White. White a allégué que Liddell ne devrait pas se battre à son âge – il avait 50 ans à l’époque. « Je pense que les gros titres de cela ne correspondaient pas vraiment à ce qu’il a dit, exactement. Je lui en ai parlé par la suite et ce n’est pas vraiment le cas », a déclaré Liddell en réponse. « Il comprend. Il ne veut pas que je me batte. Je comprends. Je ne pense pas qu’il me suppliait de ne pas me battre. Il disait juste, l’âge. S’il craignait que je sorte et me batte à nouveau, il ‘ Je m’appelle. Il m’a appelé la dernière fois. On en a parlé et c’est comme ça.