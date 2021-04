UFC: Daniel Cormier affrontera Jake Paul uniquement dans un octogone et avec les règles du MMA

L’UFC Cormier et Paul se sont affrontés à l’UFC 261

Cormier affrontera Jake Paul dans un combat d’arts martiaux mixtes .

Daniel Cormier, ancien champion des poids lourds légers et lourds de l’UFC, Bien qu’il ait déclaré qu’il ne voulait pas faire face à Jake Paul, il a dit que si cela doit arriver, il le fera dans son domaine: les arts martiaux et non dans un ring de boxe.

Lors du dernier événement UFC 261 à Jacksonville, en Floride; Cormier fit face à Paul. Ceci après que Jake ait exaspéré les fans juste en se présentant cette nuit qui a abouti à l’écoute d’une chansonIls ont dit “Fuck Jake Paul.”

Après cet incident, Daniel s’est entretenu avec ESPN de cette situation et a expliqué qu’il était surréaliste qu’ils se soient vus face à face après les multiples menaces entre ces deux à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que je peux gérer dans ma vie. Premièrement, j’ai l’impression que ce type est comme ça, irrespectueux, parlant d’une manière que je n’ai pas l’impression qu’il va me mettre en face. table et quelqu’un a dit: «Jake Paul est ici». Alors je regarde derrière moi et il me fait des grimaces et me fait signe. Je dis: “Que diable se passe-t-il?” “ Dit Cormier.

«Ce type est tellement ridicule, j’ai besoin de lui dire quelque chose, alors je marche juste là-bas et il se penche comme si nous allions avoir une conversation et ses mains sont dans sa poche. J’ai dit: «Hé, je ne vais pas jouer à vos jeux. Ne plaisante pas avec moi ‘. Je ne suis pas un gamin pour jouer comme ça. Je ne vais pas être sur Internet, jouer à des jeux et à toutes ces autres choses. Je dis: «Gardez mon nom hors de votre bouche» », a-t-il ajouté.

Les caméras ont pu capturer Cormier et Paul dans un échange de mots intense Avant que la sécurité ne vienne les séparer. Daniel a avoué que s’ils n’avaient pas été là et que les circonstances auraient été différentes, les choses auraient été pires pour Paul.

Il a également précisé qu’il ne voulait pas combattre Paul mais qu’il ne le laissera pas lui manquer de respect et que si le combat se produit, ce sera des arts martiaux mixtes, pas dans un ring de boxe. «Je ne veux pas me battre contre Jake Paul. Mais je ne vais pas laisser Jake Paul me manquer de respect.. Ce garçon veut se battre, d’accord, le combattre. Mais soyez une compétition d’arts martiaux mixtes. S’il veut vraiment me battre, combattez-moi dans les arts martiaux mixtes puis combattez-le jusqu’à 205 “, a-t-il déclaré.