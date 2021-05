UFC Fight Night: ligne Prochazka-Reyes, prédiction

L’UFC 261 de la semaine dernière à Jacksonville, en Floride, a comporté trois combats de championnat, chacun se terminant par l’arrivée, au grand plaisir de la foule de capacité au VyStar Veterans Memorial Arena.

Cette semaine, ils retournent à Las Vegas, où les prétendants des poids légers aux poids lourds s’affronteront à l’UFC Apex. La petite cage encouragera la confrontation entre ces deux gros paresseux ainsi que les trois autres combats mettant en vedette des combattants de poids moyen et de poids léger.

Jiri Prochazka (-135) contre Dominick Reyes (+115)

Poids lourd léger, Main Event

Prochazka, cinquième, est un nouveau venu dans le top 10 de la division. Le combattant tchèque de 28 ans sera plus court d’une touche, mais conservera un avantage de trois pouces.

La base de combat de Prochazka est le Muay Thai, ce qui signifie qu’il est un attaquant / kicker avec des coudes et des genoux actifs. Prochazka, 1-0 à l’UFC, n’est pas un attaquant raffiné, mais c’est un attaquant agressif et puissant qui n’a dépassé le premier tour que deux fois lors de ses neuf derniers combats.

Prochazka s’appuie sur sa taille, sa pression vers l’avant et sa puissance abondante pour matraquer ses adversaires et les forcer à se lancer dans un lancer à terre. Il a eu du succès avec cette approche simple.

Dominick Reyes et Jiri Prochazka pèsent avant leur combat contre l’UFC Apex..

En entrant dans ce combat, les lacunes de Prochazka sont son manque d’expérience à l’UFC, la capacité de ses précédents adversaires face à d’autres que Volkan Oezdemir et le fait qu’il se rende aux États-Unis pour son premier événement en dehors de l’Europe.

Reyes s’est battu et a failli battre, le champion Jon Jones deux combats. Lors de sa dernière sortie, pour le titre des poids mi-lourds, il a affronté Jan Blachowicz. Et bien que Blachowicz ait remporté cette finition de manière équitable, c’était sûrement la plus mauvaise performance de la carrière de Reyes.

Le gaucher Reyes mesure un pouce de plus que Prochazka, mais abandonnera trois pouces à sa portée. C’est un attaquant habile et athlétique avec une ceinture bleue en Jiujitsu brésilien, ce qui peut être utile s’il avait l’occasion de traîner Prochaska au sol, de fatiguer le monstre et de le saper de sa volonté.

Reyes entre désespérément pour revenir au statut de candidat n ° 1 et faire amende honorable pour sa dernière sortie, qu’il admet volontiers qu’elle n’était pas satisfaisante. Reyes sera vraiment testé ici, ce qui nous dira s’il fait partie des cinq meilleurs talents légitimes de la division ou non.

Prendre: Reyes +115

Total pour ce combat: 1,5 Plus de -155

Giga Chikadze (-155) contre Cub Swanson (+135)

Poids plume, co-Main Event

Giga Chikadze de Géorgie et Cub Swanson s’affrontent lors de la pesée de l’UFC.

Ce sont deux combattants non classés qui ont une réelle opportunité de se hisser dans le top 15 de la division.

Chikadze est l’homme le plus grand, le plus jeune et le plus long. Sa vitesse, son mouvement et sa précision de frappe seront accentués alors qu’il s’efforce de garder son adversaire à distance et à la fin de son volume de frappe. Il n’est pas trop dangereux ou puissant, mais c’est un combattant de volume et avec le temps, il a la capacité de finir.

Versé dans BJJ et avec un jeu de stand-up compétent, Swanson devra gagner son chemin à l’intérieur de Chikadze afin d’annuler sa longueur et d’adoucir Chikadze avec une boxe sale et un travail corporel intérieur. Si ce combat tombe au sol, Swanson conservera l’avantage.

Swanson est long sur le courage, le courage, l’expérience et la ruse et est le combattant le plus mature et expérimenté, mais il a 37 ans et se bat contre un homme qui détient des avantages physiques et vitesse / rapidité. C’est un combat bien assorti.

Total pour ce combat: 2,5 Plus de -200

