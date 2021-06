UFC : Jake Paul « célèbre » la fête des pères en appelant les enfants de Conor McGregor, Kamaru Usman, Tyron Woodley, Daniel Cormier et Ben Askren

le Pays-Bas se préparent pour leur match des huitièmes de finale contre le République Tchèque à Euro 2020 dimanche, et la nation est pleine d’optimisme. Les Néerlandais sont du côté le plus favorable du tirage au sort de la compétition, et beaucoup pensent qu’ils pourraient aller au moins jusqu’aux demi-finales. L’un des joueurs de Frank […] More