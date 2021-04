UFC: Jake Paul défie maintenant Kamaru Usman et le champion de l’UFC le rejette

UFC “Je ne joue pas au combat”, a écrit le Nigérian

Usman ne tombe pas dans les provocations de Jake Paul. .

Le youtuber controversé Jake Paul insiste pour provoquer les gens de l’UFC et après avoir fait des mots avec Daniel Cormier, Dana White et même Conor McGregor, il a lancé ce mardi un défi pour le champion Kamaru Usman, qui n’a pas pris l’appât.

“Si votre patron Dana White vous donne la permission de me classer et de gagner plus d’argent que vous n’en avez, Faites-moi savoir et nous pourrons lier ça. Je vous promets que ce sera votre meilleur jour de paie », a écrit Paul au défi du Nigérian.

De son côté, le champion a été franc et sans écrire son nom, ni répondre au tweet, il vient d’écrire: “Continuez à gagner de l’argent garçon et restez de ce côté. Je ne suis pas un enfant de Disney et je ne joue pas au combat. “