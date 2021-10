UFC : “Jake Paul ne devrait pas craindre Conor McGregor, il doit craindre Canelo”

L’ancien entraîneur de l’UFC Khabib réfléchit à un éventuel combat entre le youtuber et l’Irlandais

Jake Paul a lancé diverses insultes à McGregor ces derniers mois. AP et .

La rumeur d’un combat possible entre Jake Paul, le youtubeur controversé, avec Conor McGregor, Une figure historique de l’UFC prend de l’ampleur et malgré le fait que la plupart pensent que la star d’Internet serait une proie facile, l’ancien entraîneur de Khabib Nurmagomedov, Javier Mndez, considère que Paul a plusieurs avantages sur les Irlandais.

Notamment Jake Paul est à peine entré dans la boxe professionnelle, si c’est ainsi qu’on peut l’appeler, tandis que McGregor a plus d’expérience sur le ring, bien que dans l’octogone il y a donc encore des doutes sur ce que sera le résultat.

Non seulement cela, mais Dana White, présidente de l’UFC, a déclaré à plusieurs reprises que le youtuber ne pourra pas organiser d’événement avec l’un de ses combattants puisqu’ils sont tous sous contrat et ils auront besoin de votre autorisation.

Quoi qu’il en soit, Jake Paul et Conor McGregor continuent leur guerre des déclarations à travers les réseaux sociaux et Javier Mndez le sait, car pense que Paul a plus d’expérience en boxe et que sa taille pourrait être un facteur faire pencher la balance.

“Jake a tellement d’avantages sur Conor. La taille est l’une des plus importantes, et le fait qu’il boxe depuis plus de trois ans avec de très bons professionnels de la boxe qui savent ce qu’ils font », a déclaré l’ancien entraîneur de Nurmagomedov.

Alors non, tu ne devrais pas du tout avoir peur de Conor. »

L’Irlandais, L’ancien champion d’arts martiaux mixtes est apparu en public lors des MTV Awards avec un bâton après sa chute avec Dustin Poirier à l’UFC 264 quand un de ses tibias s’est cassé, la convalescence sera donc longue. Javier Mndez, quant à lui, a fait valoir que le plus jeune de la famille de Paul devrait avoir peur de Sal lvarez.

Au lieu de cela, vous devez craindre les gens comme Canelo. Il va juste l’écraser d’un seul coup, ce sera embarrassant. Il n’a aucune chance contre ce type de combattants, vous devriez vraiment rester loin de lui, mais contre Conor, il a absolument une chance. En regardant les deux, Jake a de grands avantages en taille et en puissance. Oui, il n’a aucune expérience de combat, mais il boxe strictement depuis longtemps. Conor n’a pas strictement boxé », a déclaré Mndez.

Canelo va juste l’écraser en un round, ce sera gênant”

Enfin, Javier Mndez en a profité pour féliciter les frères Paul pour le montant des gains d’événements vendus lors de leurs derniers combats, bien qu’il ne les considère pas comme des boxeurs de haut niveau.

“Les gens les aiment, les gens les détestent mais les gens veulent les voir, alors je les applaudis pour ce qu’ils font. Je respecte leurs capacités, mais Ce ne sont pas de vrais boxeurs. Ce sont des boxeurs légitimes mais pas de haut niveau. Ils ne sont pas du tout de haut niveau, ce sont des débutants. Que les débutants fassent ce qu’ils font est incroyable et je les félicite pour cela car il faut des personnes spéciales pour obtenir ce genre d’attention. Que ce soit cool pour le sport, Je devrais en dire la plupart parce que je regarde les chiffres PPV de Jake Paul. Comment un gars peut-il boxer un autre qui n’a jamais boxé et obtenir ce genre d’attention ?“.