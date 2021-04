UFC: Jake Paul se jette sur Dana White sur les salaires de l’UFC: “Pourquoi est-ce que je gagne plus que tout le monde sauf Khabib et McGregor?”

UFC Une nouvelle polémique pour le youtubeur contre l’UFC

Jake Paul va maintenant contre Dana White. .

Ce n’a pas été un week-end tranquille depuis Jake Paul, qui était présent à l’UFC 261 et a suscité beaucoup de controverse dans son style fidèle. Pour clore, il s’est lancé ce dimanche contre le patron de la compagnie d’arts martiaux mixtes, Dana White.

Tout d’abord, Paul a réprimandé White pour avoir misé contre lui pour le combat contre Askren, à qui il a également donné des facilités pour se préparer: «Dana, tu as dit que tu parierais 1 million de dollars sur ma défaite. Tu as arrangé que Askren s’entraîne avec Freddie Roach et vous lui avez donné un accès complet à l’UFCPI … il l’a quand même réussi à lui remettre son cul. “

De plus, le “ boxeur ” a demandé au propriétaire de l’UFC de mieux payer ses combattants: «Lors de mon troisième combat, j’ai gagné plus en salaire total que tout autre combattant de l’histoire de l’UFC. Il est peut-être temps de payer leur juste part à vos combattants? Il n’est pas étonnant que tout le monde veuille se lancer dans la boxe. “

“Dana, tu dis que tu fais les combats que les fans veulent voir … alors dépêche-toi et do Jones contre N’gannou. Payez-leur leur juste part … sac de 10 millions de dollars pour chaque homme, plus PPV. Pourquoi les combattants de l’UFC sont-ils si sous-payés contre les boxeurs? Pourquoi ai-je gagné plus dans mon troisième combat que tous les combattants de l’UFC sauf deux (Khabib et Conor) dans l’histoire? Je sais pourquoi, »conclut Jake.