UFC : Khamzat Chimaev révèle la raison controversée pour laquelle il a refusé l’émission de Mike Tyson

UFC Fighter parle de la légende de la boxe

Khamzat Chimaev rejette Mike Tyson. .

Le combattant Khamzat Chimaev, a pris une grande importance l’année dernière à l’UFC, c’est pourquoi les projecteurs et les grandes interviews commencent à arriver, bien que parfois ce ne soit pas ce que le combattant veut.

C’était pour le spectacle BJ Penn, que Chimaev a parlé de la raison pour laquelle il a refusé d’être interviewé par Mike Tyson et c’est à cause des choses qui l’entourent dans sa vie personnelle avec lesquelles il n’est pas très d’accord.

« Ali a dit que Mike Tyson voulait aussi quelque chose, mais je n’y suis pas allé. Je ne voulais pas vraiment faire ça. En tant que combattant, athlète, je l’aime beaucoup. Mais je n’aime pas ce qui lui est arrivé : la violence, les pilules, la marijuana, puis les musulmans, c’est étrange ».

Malgré son refus, Chimaev a reconnu qu’il le respecte pour sa carrière dans la boxe, mais qu’il n’a pas confiance en raison de tout ce qui s’est passé, en particulier le problème de la drogue.

« Mais je le respecte toujours. À la fois en tant que combattant et en tant que personne. Il a traversé beaucoup de choses et à cause de cela, il s’est effondréIl a fait beaucoup de mauvaises choses et personne ne sait ce qui va m’arriver. Cela peut arriver à n’importe qui. Une bonne personne normale, mais quelque chose arrive et vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique. Je ne juge personne, mais je ne voulais tout simplement pas y aller. »

Khamzat Chimaev a ensuite fait irruption dans l’UFC pour être parmi les favoris pour les poids légers, mais il a encore quelques combats à disputer avant de pouvoir prétendre au titre tant convoité.