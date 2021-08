UFC Las Vegas 35 : Daniel Rodriguez amer le retour de Kevin Lee à 170 livres

LAS VEGAS, NEVADA – 28 AOT: (RL) Daniel Rodriguez frappe Kevin Lee dans un combat de poids welters lors de l’événement UFC Fight Night à l’UFC APEX le 28 août 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Chris Unger / Zuffa LLC)

La différence de taille a été décisive dans la lutte entre Kevin lee et Daniel Rodriguez qui a eu lieu dans le UFC Fight Night Las Vegas 35.

Lee est revenu sur l’octogone après un an et demi d’inactivité, et malgré un excellent premier tour où il a dominé le corpulent Rodriguez, il a de nouveau donné des signes de ses mauvaises présentations du passé : fragilité mentale face à l’adversité et un cardio qui ne s’accompagne pas jusqu’au dernier assaut.

Après s’être retrouvé constamment en retrait dans les cinq premières minutes du combat, Rodriguez est sorti pour imposer sa stature, riant avec grand succès contre les assauts du natif de Détroit.

L’action a fini par atteindre la distance, où ‘A-Rod’ a amélioré son record au sein de l’organisation à 6 – 1.

Le membre du Ranch BMF est invaincu en 2021. Ses autres victoires étaient contre Mike Perry et Preston Parsons.

Pour Lee, un ancien concurrent des poids légers, cela représente sa deuxième défaite dans la division des 170 livres. Dans son premier combat dans la division, il a perdu avec Rafael Dos Anjos par soumission au quatrième tour.

Lee a une fiche de 1-4 lors de ses cinq dernières apparitions dans l’Octogone.

