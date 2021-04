UFC: Marvin Vettori s’en prend à Jake Paul et menace de le frapper

UFC Le combattant était agacé par les médias

Le combat italien samedi à l’UFC Vegas 23 UFC

Jake paul a attiré l’attention des médias et du monde de la boxe et des arts martiaux mixtes, mentionnant constamment qu’il voulait se battre avec l’un des poids lourds de la société nord-américaine, l’UFC, et il a même eu un mot avec la propriétaire de cette entreprise, Dana White.

Maintenant c’était Marvin Vettori qui est sorti et a attaqué le youtubeur de 24 ans, s’assurant que tout cela est la faute des médias qui lui accordent plus d’attention qu’il ne le mérite. Vettori critique Paul depuis janvier, affirmant qu’il prend des raccourcis pour se battre alors que des milliers de combattants attendent une chance.

“C’est mauvais, c’est irrespectueux. Comme les médias que j’ai vus partout en donnant du crédit. Avec les médias, c’est un échange, mais en fin de compte, le côté positif devrait être d’informer. C’est un peu triste de voir ça », a assuré le combattant.

“Ils sont juste après n’importe quel type d’appât à cliquer pour mettre les nouvelles, et le contenu est juste de la merde et ça devient de plus en plus de merde. C’est triste”, a-t-il commenté.

Même, Marvin a suggéré qu’il pourrait lui donner une petite leçon d’humilité sans frais ni avantage pour lui.. “Je veux te montrer quelque chose. Emmenez-le simplement à Huntington. Une fois qu’il a franchi cette porte, nous la verrouillons. Croyez-moi, nous ne serions pas injustes. Ce n’est pas comme si nous le sautions ou quelque chose comme ça, mais c’est comme si vous vouliez pour vivre le combat. “Bien. Entrez dans la cage et soyez ravi de vous accueillir.”

Vettori affrontera ce samedi Kevin Holland lors de l’événement principal de la UFC Vegas 23.