UFC Vegas 37 : Ariane Lipski écrase Mandy Böhm en 25 minutes (vidéo)

in

La carte UFC Vegas 37 s’est poursuivie après trois combats avec Ariane “Queen of Violence” Lipski vs. Mandy “Monstre” Böhm. Le niveau était vraiment élevé après trois achèvements et aucun des gladiateurs ne voulait le baisser. Lipski arrivait mal après deux défaites consécutives alors que Böhm entrait dans l’Octogone avec une fiche invaincue de 6-0.

Que se passe-t-il lorsque vous enfermez la reine de la violence et un monstre dans l’octogone ? ?? 👸🧟‍♀️ Connectez-vous sur @ESPNPlus pour le découvrir ! #UFCVegas37 pic.twitter.com/t28IBmXmHQ – UFC (@ufc) 19 septembre 2021

Lipski a commencé à dominer dès le départ, contrôlant la cage et lorsque Böhm a essayé d’avancer, Lipski l’a renversé. Il semblait qu’elle pouvait réussir une capitulation, mais finalement les deux se sont levés, régnant sur la “Reine de la violence”. Le premier tour était le sien sans aucun doute.

Connectez-vous avec coup de pied à la tête et aux poings @Ariane_Lipski #UFCVegas37 pic.twitter.com/70E4JRelZm – UFC espagnol (@UFCEspanol) 19 septembre 2021

Le deuxième tour était similaire au premier, avec Lipski dominant, renversant, frappant et empêchant Böhm de renverser le combat en un rien de temps. Pour gagner “Monster”, il devait réussir un KO ou une reddition au troisième tour.

BOOM! @Ariane_Lipski la remet au tapis ! #UFCVegas37 pic.twitter.com/dsB4NLIyNH – UFC espagnol (@UFCEspanol) 19 septembre 2021

Les premier, deuxième et troisième tours ont été totalement dominés par Ariane “Reine de la violence” Lipski et les juges l’ont désignée comme gagnante par décision unanime.

‘La reine de la violence’, ils l’appellent, voici pourquoi ! @Ariane_Lipski #UFCVegas37 pic.twitter.com/EaC4Q5bs9O – UFC espagnol (@UFCEspanol) 19 septembre 2021