UFC Vegas 41 : Francisco Trinaldo bat Dwight Grant

Pour continuer l’action de UFC Vegas 41 après le premier combat de la star affiche Dwight Grant et Francisco Trinaldo sont entrés dans l’octogone pour se rencontrer chez les poids welters. « The Body Snatcher » est venu chercher une deuxième victoire consécutive avec laquelle tenter d’entrer dans le Top 15 des 170 livres. « Massaranduba » est pour sa part venu tenter de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu son précédent combat.

Dwight Grant contre Francisco Trinaldo

On continue avec un combat au poids welter💪 #UFCVegas41 @Massarandubamma 🇧🇷 🆚 @DwightGrant 🇺🇸 pic.twitter.com/Q51gTKGYMG – UFC espagnol (@UFCEspanol) 23 octobre 2021

Aucun des deux combattants n’a rien sauvé au premier tour et Les deux ont essayé de finir l’autre, sans succès. Trinaldo contrôlait beaucoup mieux l’Octogone, Grant attendant de répondre aux fentes de son adversaire. Les deux se connectant et recevant.

Grand coup de pied à la tête de @MassarandubaMMA dans ce premier tour #UFCVegas41 pic.twitter.com/AIiEhxlH3k – UFC espagnol (@UFCEspanol) 23 octobre 2021

Grant a failli mettre fin au combat au deuxième tour avec un énorme coup de poing. qui a fait tomber Trinaldo. Puis il a essayé d’utiliser son terrain et sa livre pour remporter la victoire mais son rival a su bien se sortir de la mauvaise situation pour continuer à se battre. L’arbitre a attiré l’attention du Brésilien pour qu’il garde ses doigts et évite de causer des dommages involontaires à l’Américain.

Quel coup porté par @DwightGrant dans ce second tour☄️ #UFCVegas41 pic.twitter.com/D7z9yPwoh4 – UFC espagnol (@UFCEspanol) 23 octobre 2021

Les deux combattants sont entrés dans le troisième tour avec l’intention de ne pas laisser l’issue du combat à la décision des juges. Une fois de plus, l’arbitre a attiré l’attention de Trinaldo, à deux reprises ; le premier par un coup de pied bas et le second, quelques secondes plus tard, par une nouvelle piqûre des yeux. Il lui a finalement pris un point pour cette deuxième erreur dont son adversaire a su se remettre.. Trinaldo a donc tout mis en œuvre et a réussi à vaincre Grant.

Ils prennent un point de @MassarandubaMMA pour piquetage oculaire dans ce troisième tour #UFCVegas41 pic.twitter.com/iKadXxspiM – UFC espagnol (@UFCEspanol) 23 octobre 2021

Le troisième tour s’est terminé et malgré avoir perdu le point Francisco Trinaldo a remporté la victoire par décision partagée.

🇧🇷 @MassarandubaMMA 🇧🇷 bat Dwight Grant par décision partagée dans un combat très serré🤛 #UFCVegas41 pic.twitter.com/X92jeb6qAC – UFC espagnol (@UFCEspanol) 23 octobre 2021