Ufo: ‘A Visual Biography’ attendu en février

Éditions Wymer a annoncé le lancement de « OVNI: Une Biographie Visuelle », dont la sortie est prévue le 25 février.

Ce livre de table basse cartonné A4 de 224 pages par un auteur estimé Martin Popoff regorge de souvenirs, y compris des laissez-passer dans les coulisses, des affiches de concerts, des publicités dans les médias et bien plus encore.

Après le succès de ses deux précédents OVNI livres, Popoff nous emmène dans un voyage visuel à travers toute la carrière du groupe à partir de 1968. Malgré le chanteur Phil Mogg disant qu’il prendrait sa retraite, le groupe continue sa tournée avec des projets pour 2022 en préparation.

Glorieuse célébration picturale de la carrière complète du groupe, cette chronologie de la biographie visuelle sert de livre de référence, y compris les projets parallèles, et documente les cheminements de carrière parallèles de OVNI et Michael Schenker depuis 1980, avec CHEMINÉE. Il couvre tout dans un seul tome puissant rempli de visuels époustouflants, y compris de nombreuses photos inédites.

OVNI a récemment annoncé qu’il entamerait sa dernière tournée avec une série de concerts exclusifs à l’été 2022 pour faire ses adieux à ses fans avec style. Lors de la grande finale d’une histoire à succès sans précédent, qui a commencé en 1969 et a duré plus de cinq décennies, le groupe a annoncé un certain nombre de vrais moments forts : Le premier est prévu pour le lundi 20 juin 2022 à la Beatbox à Hanovre, où OVNI prévoit une répétition publique, avec un nombre strictement limité de seulement 80 billets disponibles. Un jour plus tard, le mardi 21 juin 2022, le groupe donnera un concert privé en plein air devant un public de 300 personnes, présentant la set-list complète de la tournée suivante et entrant en contact exceptionnellement étroit avec leurs fans. . OVNI jouera ensuite le tout dernier concert de sa longue carrière le 29 octobre 2022 à Athènes, en Grèce, où le groupe a donné son premier spectacle avec le guitariste actuel Vinnie Moore en février 2004.

Mogg attend ce spectacle d’adieu très spécial avec des sentiments mitigés, tout en étant aussi très impatient de OVNI rencontrer à nouveau leur vaste base de fans entre l’été et l’automne 2022.

Mogg, qui a eu 73 ans en avril, a déclaré: « Après tant d’années avec d’innombrables moments forts, des expériences fantastiques et beaucoup de beaux souvenirs – ainsi que des moments difficiles, naturellement – ​​ce sera une finale digne de dire au revoir à vos fans en personne . Je sais qu’il y aura forcément des moments très émouvants des deux côtés. »

Dans sa déclaration initiale annonçant OVNIla dernière tournée de , Mogg a déclaré que la décision était « longue à venir », ajoutant que même si « être sur la route n’est pas toujours extrêmement luxueux et bien que le jeu soit aussi bon que jamais, les choses qui l’entourent deviennent très ennuyeuses. J’ai toujours dit moi-même que lorsque j’aurais atteint ce stade, je démissionnerais, et c’est ce que je vais faire. C’est le bon moment pour moi d’arrêter. «

OVNIla dernière sortie de est la collection de couvertures 2017 « Les coupes Salentino ».

