UFO BOMBSHELL : les États-Unis publieront un rapport historique – des pilotes militaires lèveront le voile sur le mystère | Bizarre | Nouvelles

Elle a déclaré : « Nous prenons très au sérieux les rapports d’incursions dans notre espace aérien – par n’importe quel aéronef, identifié ou non identifié – et enquêtons sur chacun. »

Mercredi la semaine dernière, plusieurs membres du Congrès ont eu un briefing confidentiel sur le rapport attendu.

Les experts spéculent sur le contenu des rapports depuis plus d’un mois, mais ont averti que des éléments du document pourraient rester classifiés pour des raisons de sécurité et de contre-espionnage.

En avril, des images d’UAP et d’OVNI prises par des pilotes de l’US Navy ont été déclassifiées par le Pentagone.

S’adressant à . cette semaine, Alex Dietrich, un lieutenant-commandant à la retraite de la marine américaine, a exhorté le public à garder l’esprit ouvert sur le sujet et à rapporter ce qu’il voit même s’il ne le comprend pas complètement.

Le pilote de chasse faisait partie de plusieurs aviateurs du porte-avions USS Nimitz impliqués dans une rencontre en 2004 au large des côtes californiennes avec des avions inconnus décrits comme ressemblant à de gros bonbons à la menthe « Tic Tac ».

Elle a déclaré que les phénomènes qu’elle avait vus manquaient “de surfaces de contrôle de vol ou de moyens de propulsion visibles”.

Mme Dietrich a déclaré que ses supérieurs hiérarchiques prenaient l’événement au sérieux car son récit de l’incident avait été “analysé de manière professionnelle et sobre” par la chaîne de commandement militaire.

Pour aider à éliminer la stigmatisation entourant les phénomènes mystérieux, elle a exhorté le public à « parler, même s’il ne sait pas ce qu’il a vu ».

“J’essaie de le normaliser en en parlant”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “J’espère que je ne serai pas la” personne OVNI, Tic Tac “pour le reste de ma vie.”

Plus tôt ce mois-ci, le membre du Congrès démocrate Sean Patrick Maloney, a déclaré au New York Post : « Nous prenons au sérieux la question des phénomènes aériens inexpliqués dans la mesure où nous traitons de la sûreté et de la sécurité du personnel militaire américain ou des intérêts de sécurité nationale États-Unis, alors nous voulons savoir à quoi nous avons affaire.

“Je pense qu’il est important de comprendre qu’il existe des questions légitimes concernant la sûreté et la sécurité de notre personnel, et dans nos opérations et dans nos activités sensibles, et nous savons tous qu’il y a [a] prolifération des technologies là-bas.

« Nous devons comprendre un peu mieux l’espace. »