UFO “Crash Retrievals” frappe la discussion grand public, que se passe-t-il? ⋆ 10z viral

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: Un article récent publié dans le New Yorker aborde le sujet des récupérations de crash d’OVNIS. Cet article résume ce qui a été dit par un ancien sénateur américain, et bien plus encore. Réfléchissez: Pourquoi tant d’informations sur ce sujet et bien d’autres sont-elles cachées au public, s’agit-il vraiment de «sécurité nationale» ou y a-t-il une autre raison à tout ce secret?

Un article récemment publié dans The New Yorker écrit par Gideon Lewis-Kraus, ancien écrivain en général pour le New York Times Magazine, va assez en profondeur sur le phénomène OVNI. C’est toujours génial quand le sujet atteint plus de «légitimité» au sein du courant dominant, mais il est malheureux que quelque chose doive être présenté de cette façon pour qu’il reçoive une légitimité.

L’article mentionne le sujet des récupérations de crash d’OVNIS, qui est l’idée que les gouvernements ont, dans ce cas, le gouvernement américain, récupéré des débris d’OVNIS écrasés. Il mentionne Harry Reid, un avocat et homme politique américain à la retraite qui a été sénateur des États-Unis au Nevada de 1987 à 2017. Reid a été très actif en essayant d’amener le Congrès et d’autres membres du gouvernement à se pencher davantage sur cette question afin d’apporter dans le domaine public.

Nous savons déjà que le Pentagone a, et a eu, des programmes pour étudier le phénomène. C’est une question de notoriété publique. L’agence révélée au public s’appelle «Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés», mais rappelez-vous que les États-Unis ont une histoire d’agences gouvernementales qui existent en secret depuis des années. La National Security Agency (NSA) a été fondée en 1952, son existence a été cachée jusqu’au milieu des années 1960. Encore plus secret est le National Reconnaissance Office, qui a été fondé en 1960 mais est resté complètement secret pendant 30 ans.

Selon l’article, Reid déclare qu’il,

«On a dit pendant des décennies que Lockheed avait certains de ces matériaux récupérés, […] Et j’ai essayé d’obtenir, si je me souviens bien, une approbation confidentielle du Pentagone pour que j’aille regarder les choses. Ils n’approuveraient pas cela. Je ne sais pas quels étaient tous les chiffres, quel genre de classification il s’agissait, mais ils ne voulaient pas me donner ça.

Kraus tendit la main vers Lockheed mais il n’y eut aucune réponse.

En parlant de Lockheed, Steve Justice, un directeur des systèmes avancés récemment à la retraite chez Lockheed Skunkworks, a également fait allusion à l’idée que ce type de technologie est réel. Il a été assez franc sur le monde du «budget noir» et sur les métiers qui peuvent imiter les capacités observées dans le phénomène aérien non identifié en employant, comme il l’a déjà dit, un système de pilote qui modifie la métrique spatio-temporelle. Il a déclaré un jour:

«Nous avons un aperçu de la façon dont la physique de cela fonctionne, mais nous devons récolter les technologies de la Division des sciences pour réaliser cette capacité.» (la source)

Je l’ai vu le dire également lors d’un livestream, quand il était avec To The Stars Academy. Il a depuis quitté cette organisation.

Sa déclaration est une autre façon de dire que ces technologies existent au sein de la «division scientifique», où qu’elle se trouve.

C’est une idée qui a été crédible par de nombreuses personnes «de haut rang» au sein de divers gouvernements. Par exemple, l’astronaute d’Apollo 13, le Dr Edgar Mitchell, a dit un jour au monde: «Oui, des engins se sont écrasés et des corps ont été récupérés.» On le voit faire ces déclarations dans ce documentaire.

Eric W. Davis, un astrophysicien renommé qui a travaillé avec le programme OVNI du Pentagone a déclaré qu’il avait donné un briefing confidentiel à une agence du ministère de la Défense, aussi récemment qu’en mars 2020 sur les récupérations de «véhicules hors du monde non fabriqués sur cette Terre». Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint à la défense chargé du renseignement de 1997 à 2002 a confirmé qu’il était présent lors de ce témoignage. Il a lui-même été assez franc sur le phénomène au cours des dernières années. Le Dr David Clarke, journaliste d’investigation, lecteur et conférencier à l’Université de Sheffield Hallam qui était également le conservateur du National Archives UFO Project de 2008 à 2013, est tombé sur des documents intéressants suggérant que le Royaume-Uni était désespéré de capturer la technologie OVNI. Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense, a affirmé que le protocole où les avions militaires étaient brouillés pour intercepter un OVNI était de «tirer d’abord et poser des questions après».

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples qui donnent de la crédibilité à la façon dont le gouvernement a perçu les OVNIS au fil des décennies. Fait intéressant, le document le plus consulté dans les archives du FBI concerne un crash supposé de trois OVNIS contenant des corps à l’intérieur.

