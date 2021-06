UFO news: L’actrice britannique décroche une amante intergalactique après une rencontre fortuite – “Malade des hommes!” | Bizarre | Nouvelles

Les sondages de paille valent moins que les pailles, non ? Oui, c’est très vrai. Et pourtant, des sondages de paille sont effectués lors de conférences conservatrices, pour évaluer ce que les conservateurs pensent des chances de nomination de divers hommes (pas de femmes). Ainsi, d’une certaine manière, un sondage de paille est un peu […] More