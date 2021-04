Ugadi, Gudi Padwa 2021: date, histoire, origine et signification des festivals de Gudi Padwa et Ugadi

Espérons que le début de cette année mettra fin à toutes nos épreuves et apportera beaucoup de bonheur, de gaieté et de contentement dans nos vies.

Ugadi, Gudi Padwa 2021: Vivre dans un pays aussi diversifié que l’Inde présente de nombreux avantages, notamment la célébration d’un nombre incalculable de festivals tout au long de l’année. À peine une quinzaine de jours s’est écoulée depuis que le pays a célébré Holi et maintenant le temps est venu pour la célébration de Gudi Padwa et Ugadi qui tombent le même jour cette année le 13 avril. Les deux festivals ont une importance immense et contribuent de manière écrasante à faire du pays. culture colorée, abondante et pleine de bonheur.

Ugadi: Le festival, parfois également appelé «Yugadi», est l’un des principaux festivals célébrés dans le sud du pays, y compris dans des États comme le Karnataka, le Telangana et l’Andhra Pradesh. Ugadi ainsi que Gudi Padwa sont célébrés le premier jour de l’année selon le calendrier hindou. Le nom du festival lui-même explique la signification et la signification du festival. Le terme Ugadi se compose de deux mots séparés «yug» (ère) et «adi» (nouveau départ). Les deux mots réunis ne sont rien d’autre que le début de la nouvelle ère ou de la nouvelle ère. Comme la plupart des festivals de l’Inde, les gens expriment leur bonheur en portant des vêtements les plus récents, en mangeant une pléthore de plats appétissants et en accueillant les gens avec leurs voix et leurs rires exagérés.

Importance religieuse d’Ugadi / Gudi Padwa: Lord Brahma, considéré comme le créateur de l’univers entier parmi les hindous, aurait créé le monde en ce jour et divisé le monde en jours, semaines et années. Par conséquent, Ugadi est considéré comme le premier jour de l’univers.

Gudi Padwa: Identique est le concept de Gudi Padwa qui est également célébré pour marquer le début de l’année selon le calendrier hindou. De nombreux festivals similaires en Inde sont connus sous des noms différents dans différentes régions du pays. Alors que Ugadi est principalement considéré comme le festival célébré dans la région du Karnataka et de l’Andhra, le Gudi Padwa est célébré avec enthousiasme dans l’État du Maharashtra et de nombreuses petites poches dans les États du nord de l’Inde. «Gudi» représente le drapeau de Lord Brahma tandis que padwa est appelé le premier jour de la nouvelle phase de la lune.

La célébration des deux festivals est également similaire avec des gens portant des vêtements de fantaisie et mangeant des plats à leur guise. Les gens décorent également leurs maisons et leurs environs avec des couleurs et un éclairage éclatants. Des motifs décoratifs traditionnels rangolis sont également créés sur les sols pour célébrer la journée.

