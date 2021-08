Ugás bat la légende Pacquiao par décision unanime et conserve la ceinture WBA des poids mi-moyens

Instant du combat entre Yordenis Ugás et Manny Pacquiao. .

Le Cubain Yordenis Ugás a battu la légende de la boxe philippine Manny Pacquiao par décision unanime (115-113, 116-112 et 116-112), lors d’une soirée animée lors de l’événement qui s’est déroulé au MGM Grand Garden de Las Vegas.

Ugás a surpris le monde de la boxe en menant un combat très intelligent et très digne pour vaincre Pacquiao, connaissant sa puissance et sa taille avantageuse, il a marqué le Philippin avec son jab et son droit puissant, ce qui a fait penser à PacMan s’il fallait attaquer ou non. Les contre cubains étaient également très bons.

Pacquiao, qui bien qu’il ait été vu avec cette vitesse caractéristique, n’avait pas la même précision, souffrait constamment du coup droit. Avec cela, Ugás a neutralisé la légendaire main gauche du Philippin.

Yordenis Ugás a mené le combat de sa vie. Il a montré diverses qualités telles que l’étude du rival, la stratégie, l’exécution et la discipline. Et tout cela, dans un combat dans lequel il avait peu de temps depuis l’annonce.

Champion du monde dans huit divisions différentes, il a laissé sa retraite à l’antenne à 42 ans de boxe professionnelle et a assuré qu’en octobre il en fera l’annonce officielle.

“Je ne sais pas si je vais retourner sur le ring, je veux me reposer, me détendre et ensuite prendre une décision”, dit-il à la fin de l’affrontement avec le Cubain. «Je ferai une annonce finale sur ma carrière politique le mois prochain. Je sais que ce sera beaucoup plus difficile que la boxe, mais je veux aider mon peuple aux Philippines.”, Colline.

“Le double jab a été un grand succès.”Yordenis Ugás, pour sa part, a réfléchi à la stratégie qu’il a menée. « Le plan est d’unifier (les ceintures de 147 livres). Maintenant, ils savent qui est le vrai champion. (Errol Spence) est le prochain sur la liste “.

