Ugás est le boxeur WBA du mois

Le Cubain Yordenis Ugás a été nommé boxeur du mois par la World Boxing Association (WBA) grâce à sa belle performance le 21 août contre la légende Manny Pacquiao, tandis que Joshua Franco est devenu la mention honorable pour son triomphe sur Andrew Moloney.

L’organisme pionnier a publié ses classements mensuels avec un certain nombre de changements importants parmi lesquels il ressort que tous les championnats intérimaires étaient vacants et que les monarques d’or ne sortent plus au-dessus des listes de classement, mais y occupent une place.

Ugás s’est réaffirmé en tant que champion WBA Super Welter en conservant sa ceinture pour la première fois contre Pacquiao au T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Cubain a proposé une stratégie parfaite pour limiter l’attaque du Philippin et a pu s’en tenir à la décision unanime dans un combat historique pour la boxe dans son pays.

De son côté, Franco s’est imposé lors de son troisième combat contre Moloney le 14 août à Tulsa, Oklahoma City. Le natif de San Antonio s’est battu pendant 12 rounds pour conserver sa ceinture de super mouche et grâce à son triomphe, il a désormais été nommé challenger obligatoire du vainqueur entre Juan Francisco Estrada et Román González, qui s’affronteront bientôt pour le Super Championship des 115 livres.

Ce fut un mois chargé pour le comité des championnats et le président Gilberto Jesús Mendoza, mais les changements se reflètent dans les classements, dont les détails peuvent être consultés dans la section correspondante du site Web de la WBA.