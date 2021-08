Ugás est prêt à se venger de Pacquiao : “Une légende comme lui le mérite”

in

Samedi dernier, le Cubain Yordenis Ugás a battu la légende de la boxe philippine, Manny Pacquiao, par décision unanime (115-113, 116-112 et 116-112), lors d’une soirée qui a été vibrante dans l’événement qui a eu lieu au MGM Grand. Garden à Las Vegas et a conservé la ceinture WBA des poids mi-moyens.

Lorsque Ougas a été consulté au sujet d’une probable revanche contre Pacquiao, a répondu sans ambages : “Deux cent pour cent” et a ajouté à cet égard que «Manny est une grande légende, un grand combattant. Si vous voulez une revanche, cela ne fait aucun doute. Une légende comme lui le mérite ».

Avis

Comme il s’est passé, le contrat a parmi ses clauses un deuxième passage stipulé, dont on ne sait pas encore si les Philippins en feront usage. Vous préférerez peut-être affronter Errol Spence, son combat prévu à l’origine qui n’a pas pu être mené en raison d’une blessure à l’œil de l’Américain.

Instant du combat entre Yordenis Ugás et Manny Pacquiao. .

PacMan a déclaré à la presse à la fin du match que “À l’avenir, ils ne reverront peut-être plus Manny Pacquiao pour combattre sur le ring” et fermé : “Je ne sais pas. C’était plusieurs décennies, et je suis heureux de ce que j’ai accompli en boxe ».

