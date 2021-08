Ugas éteint la légende: bat Manny Pacquiao aux points

Profiter de la route est quelque chose de nécessaire et que nous oublions tous souvent. Il l’a eu très présent Manny Pacquiao. Son combat ce samedi à Las Vegas contre Yordenis Ugas a été l’aboutissement d’un camp que la légende a pressé à fond. Il n’y avait plus rien pour le voir poser à la pesée ou entrer dans le pavillon, où il était reçu tel qu’il est. Il a apprécié. ETLe combat était le dernier arrêt et il ne pouvait pas le terminer avec une fin heureuse pour lui. Ugas, 35 ans, qui a accepté le combat dix jours à l’avance (il était prêt à boxer dans le costume co-long du même événement), Il savait le lire avant que le combat ne commence et il l’a éteint. Les cartes étaient claires : 115-113, 116-112 et 116-112. Ugas a donné la surprise. Non pas parce qu’il n’avait pas de qualité, mais la légende pesait plus et peu lui offraient des options.

Pacquiao a accusé les 42 ans (43, en décembre) et les plus de deux sans monter sur le ring. Il n’a pas pu démêler la tactique sur laquelle Ugas a basé le combat grâce à sa taille et a subi les mêmes douze rounds.. Le premier tour pourrait être le plus clair pour lui : avec la vitesse, il a tout résolu. Ces représailles ont duré ces trois minutes, puis le bronze olympique de Pékin a su le contrôler grâce à sa taille et son anticipation. Il a commencé à contre-attaquer et a beaucoup frappé. Ce n’était pas un récital, nous avons vu un procès fermé, mais son triomphe était juste. C’était mieux. “C’est de la boxe. Je suis désolé”, a déclaré le Philippin amèrement à la fin. Il n’y a rien à pardonner. Il a donné son visage comme toujours.

PacMan n’a pas montré ses coups dans différents plans, il n’a pas pu le faire. Il ne pouvait pas non plus lire le coup droit volant et droit d’Ugas, que chaque fois qu’il lançait, il le connectait, son jab n’était pas précis et finalement il ne pouvait pas éviter les coups au corps. Au début du combat, le Cubain l’a arrêté en lui retirant l’air et il l’a remarqué à la fin. Les 42 ans et l’inactivité n’ont pas aidé à maintenir un rythme élevé dont il avait besoin.. Pourtant, PacMan se souvenait le mieux avec des combinaisons rapides et des esquives, mais c’était à des moments précis. Cela lui a servi à garder le niveau du concours, mais pas à gagner. Ugas voit grand maintenant : “Je veux unifier. Spence est la prochaine sur la liste“, a-t-il souligné. Pendant ce temps, Pacquiao n’a pas voulu se mettre la pression.”Je ne sais pas si ce sera mon dernier combat. J’ai besoin de me reposer et de décider quoi faire», a révélé le Philippin, qui sera présenté aux élections présidentielles de son pays en mai 2022. Quoi que vous choisissiez, votre héritage est éternel. Merci de les faire profiter, légende.

Voir tous les résultats de Pacquiao vs Ugas