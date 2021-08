Ugas s’enhardit et répond à Pacquiao

in

La conférence de presse entre Manny Pacquiao Oui Yordenis Ugas, Il a été exécuté et les choses se sont enflammées avec le premier choc des déclarations, le Cubain s’est enhardi et a clairement indiqué que les Philippins n’auront pas du tout la vie facile.

Ougas, a déclaré qu’il ne fait aucun doute que la lutte avec Pacquiao C’est le plus grand de sa carrière, donc, il va tout donner pour remporter la victoire.

“Je suis quelqu’un qui vient se battre et tout quitter, Ce sera la plus grosse soirée de ma carrière que j’ai commencée à 6 ans. Je pense que ceux qui me soutiennent ne vont pas être déçus », a-t-il commenté.

De même, il a clairement indiqué qu’il était prêt à accomplir l’infranchissable, la défaite Manny Pacquiao.

«Je me bats pour mon héritage, cela signifie beaucoup d’avoir une chance contre Pacquiao. C’est mon héritage, pour mon histoire, pour mon pays. C’est le combat le plus important de mon histoire », a-t-il expliqué.

