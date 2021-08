Ugás tue Pacquiao par décision unanime

in

Il y avait une énorme attente pour revoir Manny Pacquiao en action. Il était de retour sur le ring après sa dernière victoire contre Keith Thurman au MGM Grand Garden de Las Vegas il y a 25 mois, et Il semble que l’inactivité ait fait des ravages.

Et est-ce que le Philippin a été battu par le Cubain Yordenis Ugás par décision unanime, conservant ainsi son titre WBA des poids welters.

Ugás (27-4) a profité de son opportunité en tant que remplaçant tardif d’Errol Spence Jr., contrariant le retour de Pacquiao (67-8-2) dans ce qui pourrait être le dernier combat de sa carrière.

Ugas, 35 ans, il a lancé environ la moitié des coups de poing que Pacquiao, mais ses coups de poing étaient plus précis et efficaces.

“Je suis très excité, mais surtout, je tiens à remercier Manny Pacquiao de m’avoir offert ce moment sur ce ring aujourd’hui.“, a déclaré Ugás après sa victoire.

“Nous n’avons eu que deux semaines d’entraînement, mais j’ai écouté mon équipe et tout s’est bien passé.“Il ajouta.

Deux juges ont donné 116-112 pour Ugás, et un troisième 115-113, une décision qui Cela a laissé un Pacquiao très touché qui n’a pas précisé s’il reviendrait sur un ring à l’avenir.

Il a également refusé de confirmer s’il participerait à la course présidentielle philippine, comme prévu. Il compte faire une annonce le mois prochain. “Laisse moi me reposer avant que ma famille et je prenne une décisiondit Pacquiao.

La victoire a été l’aboutissement d’un long voyage pour Ugás, qui a fait défection de Cuba deux ans après avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin.

Ougas laissé la boxe pendant deux ans au milieu de la dernière décennie, mais il a repris sa carrière et a profité de ce coup de chance inattendu contre l’un des plus grands combattants de cette époque, obtenant sa douzième victoire en 13 combats.

“C’est un grand compétiteur, mais je suis venu ici pour prouver que je suis le champion WBA“Ugás a déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur.” Beaucoup de respect pour lui, mais j’ai gagné ce combat. “

Ugás a eu cette opportunité la semaine dernière lorsque Spence a été contraint de partir après avoir découvert qu’il avait une rétine déchirée. lors d’un pré-combat physique.

Le combattant cubain avait été réservé sur la carte, mais il en a profité pour être le centre d’attention et le salaire qui était hors de portée depuis qu’il avait quitté Cuba dans un petit bateau à destination du Mexique il y a 11 ans.

Même après une longue interruption dans les dernières étapes de sa carrière, Pacquiao reste un homme de premier plan confiant et une star rentable dans un sport qui manque des deux à ses plus hauts niveaux.

La victoire surprenante d’Ugás permettra au combattant cubain d’avoir la possibilité de signer des combats importants qui vous permettent de gagner les sacs millionnaires que vous ne pouviez pas réaliser auparavant.