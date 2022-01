UGC demande aux universités d’accepter les diplômes, les feuilles de notes disponibles dans les comptes DigiLocker en tant que documents valides

La University Grants Commission (UGC) a demandé à toutes les universités et tous les collèges d’accepter les diplômes, les feuilles de notes et les autres documents disponibles dans les comptes DigiLocker en tant que documents valides.

«Comme vous le savez, le National Academic Depository (NAD) est un entrepôt en ligne de récompenses académiques (diplômes et feuilles de notes) déposés par les institutions académiques dans un format numérique. Cela permet aux étudiants d’obtenir des documents et des certificats authentiques au format numérique directement auprès de leurs émetteurs d’origine, à tout moment et n’importe où, sans aucune interférence physique », a déclaré l’UGC dans une lettre aux universités.

Le ministère de l’Éducation (MoE) a désigné l’UGC comme organisme autorisé à mettre en œuvre le NAD en tant que programme permanent sans prélèvement de frais d’utilisation en coopération avec Digilocker en tant que dépositaire unique du NAD. Les établissements universitaires peuvent s’inscrire et télécharger les récompenses académiques de leur établissement sur NAD via le portail Digilocker NAD.

La plate-forme Digilocker du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) a la possibilité d’extraire la feuille de notes des étudiants et d’autres documents dans la section des documents délivrés sous forme électronique une fois téléchargés via la plate-forme DigiLocker NAD par l’émetteur d’origine. Ces enregistrements électroniques disponibles sur la plate-forme DigiLocker sont des documents valides conformément aux dispositions de la loi de 2000 sur les technologies de l’information.

« Pour améliorer la portée des programmes NAD, toutes les institutions universitaires sont priées d’accepter les diplômes, les feuilles de notes et d’autres documents disponibles dans les documents publiés dans le compte DigiLocker en tant que documents valides », a-t-il ajouté.

