Ugly Duckling : Angel Cabrera, le plus grand golfeur argentin de l’histoire, rejoint le Hall of Infamy

Le grand vainqueur Angel Cabrera est arrêté après avoir été extradé du Brésil le mois dernier.

Ils l’appelaient « El Pato » : un nom de guerre espagnol qui se traduit littéralement par « Le Canard », une référence aux grands pieds et à la démarche dandinante d’Angel Cabrera. Cela ne ressemble pas vraiment à un compliment; certainement pas dans le milieu hyper-sportif d’aujourd’hui dans lequel le golf professionnel s’épanouit ; mais Cabrera s’en fichait. L’Argentin était, selon tous les critères que vous vouliez appliquer, une valeur aberrante dans le jeu moderne et, par implication, une histoire rare et brillante d’efforts humains triomphant contre vents et marées, et dans un jeu qui n’a jamais été considéré comme inclusif.

Le conte de fées de Cabrera a tous les éléments : un jeune garçon qui grandit dans la misère – même pas avec les moyens d’acquérir une éducation, et qui, à dix ans, est entré pieds nus dans un club de golf pour demander un emploi comme un chariot juste pour qu’il puisse mettre de la nourriture sur la table pour sa famille. À partir de là, jusqu’à la victoire de l’US Open 2007 avec son swing de golf fait maison, Cabrera, qui fume à la chaîne, est devenu l’un des golfeurs les plus célèbres au monde.

Cabrera ne correspondait pas à l’archétype d’un athlète professionnel, mais plutôt à un homme ordinaire de talent, auquel les joes moyens, surtout les golfeurs amateurs, pouvaient s’identifier. Le succès de Cabrera au plus haut sommet du sport, qui comprenait le port de la veste verte au tournoi des maîtres en 2009, et d’innombrables victoires en Asie et en Europe, était un peu comme votre voisin d’à côté s’en prenant aux élites. Sa victoire au Masters en particulier a été considérée comme une justice divine pour la perte ridiculement tragique de son compatriote Robert de Vicenzo au Masters de 1968 : Vicenzo a été disqualifié pour avoir signé une feuille de score incorrecte qui l’aurait amené à participer aux séries éliminatoires. Pas étonnant alors, en termes de popularité, Cabrera était, de loin, l’athlète professionnel le plus aimé (qui n’était pas un footballeur) en Amérique du Sud.

La raison pour laquelle je n’ai pas écrit sur les démêlés de Cabrera avec la justice en janvier de cette année est qu’il s’agissait d’une accusation et d’une dispute familiale. En 2016, sa compagne, Cecilia Torres Mana, a porté plainte pour violence domestique contre Cabrera ; les choses se sont compliquées après que le golfeur s’est rendu au Brésil en août 2020 en violation de la loi et ne s’est pas présenté aux audiences de l’affaire. Les choses sont allées plus au sud lorsque, après une demande d’extradition de l’Argentine, il a été arrêté au Brésil en janvier de cette année. Cabrera, qui est en détention depuis lors et la semaine dernière, a été condamné à deux ans de prison pour voies de fait. Internet a été inondé d’images de Cabrera portant sa veste de la Coupe du Président à l’audience. Surtout, la condamnation reposait sur des accusations supplémentaires portées par deux autres femmes – une ex-femme et un ex-partenaire – en plus de Mana. Les conclusions du tribunal confirment la culpabilité de Cabrera et, pire encore, suggèrent qu’il est un délinquant en série.

Maintenant, je vais résister à porter un jugement moral ici. Ce n’est pas à moi de le faire. Ce qui m’attriste, ce sont les pertes que nous subissons. Pour un pays comme l’Argentine, le succès de Cabrera n’était pas lié à l’argent qu’il gagnait ou à ses capacités de golfeur, mais plutôt au fait qu’il était un phare pour ce qui est possible. Quelqu’un qui a démontré qu’il était tout à fait possible de s’élever au-dessus des réalités apparemment impossibles qui sont devenues les réalités quotidiennes normalisées des gens. Et puis continuez pour réaliser ce dont vous ne rêveriez même pas. Il était un modèle pour les enfants, pas seulement pour ceux qui rêvent de golf professionnel, mais pour n’importe quel sport.

Quel message cela envoie-t-il à ces enfants. Que la misogynie et la violence à l’égard des femmes font partie du cours ? J’espère que non. J’espère que cette saga sordide ne jettera pas une ombre sur ce que Cabrera a réalisé sur le terrain de golf. Au contraire, sa carrière de golfeur, mis à part ses humbles débuts, témoigne du fait qu’un joueur exploite ses capacités naturelles et, plus important encore, croit en celles-ci. De rester fidèle à lui-même, à ses vertus et inévitablement à ses vices. Cabrera était un dinosaure rare qui jouait encore à ce jeu avant que la folie des bombes et des gouges ne s’empare du golf professionnel. Ses défauts de caractère, tels qu’ils se manifestent dans sa vie personnelle, ne diminuent pas cela. Ils laissent cependant une trace indélébile sur son héritage.

Il y a cette croyance commune, à laquelle je souscris certainement, que le golf offre souvent une mesure d’un joueur qui va au-delà de ses compétences au jeu. Les valeurs universelles d’honnêteté, d’intégrité, de sensibilité aux autres, d’étiquette et d’équité sont une partie essentielle du jeu. J’irais même plus loin en ajoutant que le simple fait de jouer au golf peut souvent faire ressortir le meilleur des gens.

D’un autre côté, je suppose qu’il est quelque peu injuste de s’attendre à ce que les athlètes comprennent les ramifications plus larges de leur vie sur la société et qu’ils vivent d’une manière qui en assume la responsabilité. Mais c’est ce qu’on aurait espéré de Cabrera. Parce que c’est ce qui différencie vraiment les icônes vraiment plus grandes que nature de n’importe quel sport.

Quand je pense à Cabrera, je me souviens de l’extraordinaire sang-froid dont il a fait preuve lors de sa défaite en séries éliminatoires contre Adam Scott au Masters 2013. Cabrera a serré Scott dans ses bras après la victoire et a même fait l’éloge du jeu de l’Australien lors de la conférence de presse d’après-match. Gérer ce genre de perte écrasante et y faire face avec une telle dignité est remarquable. J’ai encore du mal à concilier cette image avec celle d’un homme qui agresserait ses partenaires. Je ne suis certainement pas en train de l’écarter ; peut-être que Cabrera verra l’erreur de ses voies, passera son incarcération à penser et à expier ses méfaits, et peut-être, peut-être, sortira-t-il et se rachètera-t-il. Peut-être même jouer le Senior Tour. C’est l’histoire d’Angel Cabrera que j’aimerais lire. C’est la fin qu’elle mérite.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

