Ugly Kid Joe ouvrira pour Judas Priest à Virginia Beach

Après 25 ans d’absence de tournée en Amérique du Nord, UGLY KID JOE font leur retour en direct tant attendu sur le sol américain le 9 septembre 2021.

En tant qu’invités spéciaux à JUDAS PRIEST, UGLY KID JOE apparaîtra au Veterans United Home Loans Amphitheatre à Virginia Beach.

UGLY KID JOE leader Grue de Whitfield commente : « En 1992 Rob Halford est entré en studio quand nous enregistrions « L’Amérique la moins recherchée » et chanté sur “Putain de diable” et a soufflé nos putains d’esprits. Comme toute la vie PRÊTRE fans, nous sommes ravis de partager une scène avec les dieux du métal !”

Après une interruption de 15 ans, UGLY KID JOE réformé en 2012 et a fait de nombreuses tournées à travers l’Europe et le reste du monde, y compris des apparitions dans des festivals comme Hellfest, Rencontre Graspop Metal, Télécharger, Festival de rock suédois et Wacken en plein air.

Le groupe sort l’EP “L’escalier vers l’enfer” en 2012 et l’intégralité “Plus laid qu’avant” en 2015. UGLY KID JOE devrait sortir un nouvel album en 2022.

Il y a deux ans, Grue Raconté Eonmusic à propos de UGLY KID JOEénorme succès sur le dos du single “Tout à propos de toi” en 1991 : “‘Eye of the storm’ est une bonne façon de le dire, parce que tout se passait à une allure mortelle. Et c’était beaucoup – c’était beau et aussi très difficile, car il y a beaucoup de monde qui entourent les affaires de la musique qui sont pleines de merde. Mais quand tu as 23 ans [or] 24 ans, tu ne sais pas comment négocier ça, donc d’un côté, c’était super amusant et nous avons fait tout ce qu’il faut faire à cet âge, et d’un autre côté, c’était trop pour moi. Mais nous y avons survécu, et je peux tout gérer maintenant.”

