UGT et CCOO dialoguent avec les groupes pour préserver l’accord sur la réforme du travail

28/12/2021 à 19:04 CET

Rafa Bernardo

Après l’accord des agents sociaux et l’approbation du Conseil des ministres, la réforme du travail affronte sa phase finale, approbation parlementaire. Et cela ne semble pas facile, pris entre les forces opposées des patrons, qui exigent le respect du texte convenu, et les partis a priori décisifs pour leur passage au Congrès, comme ERC, PNV ou EH Bildu, qui veulent introduire changements. Pour cette tâche délicate, L’exécutif a deux alliés importants, UGT Oui CCOO, qui dialoguent avec les parties depuis des semaines déjà évoqués à propos de la nouvelle norme du travail, et qu’ils veulent continuer à exercer un rôle « discret », assurent ce journal, de hauts dirigeants syndicaux, afin que l’accord devienne loi sans subir de modifications qui le déforment ou éloignent la CEOE.

Bien qu’en l’espèce elles poursuivent le même objectif que le gouvernement, ces sources n’épargnent pas les critiques à l’égard de l’exécutif. D’abord parce que la relation avec les groupes parlementaires n’a pas été soignée : « comme avec la loi intérimaire et avec la loi sur les retraites, avec la réforme du travail ils n’ont rien signalé à leurs partenaires. Il y a deux semaines, nous avons rencontré ERC, et le gouvernement ne leur avait pas remis un seul document », explique l’une des personnes consultées. Le deuxième reproche, le excès d’optimisme: « Le gouvernement pense que les députés vont se contenter de deux ou trois changements mineurs pour que le sang n’arrive pas à la rivière avec CEOE, mais je crois que ce ne sera pas comme ça, ils voudront des modifications de portée », dit un autre dirigeant syndical.

Accords d’autonomie

De leurs contacts de ces dernières semaines avec le PNV, EH Bildu et ERC, toutes les personnes consultées présument qu’il y aura une modification de la réglementation sur les accords pour donner plus de poids aux pactes régionaux. En effet, dans la négociation elle-même avec les agents sociaux, il a été envisagé d’adapter la réglementation en vigueur pour retirer une partie de leur pouvoir limitatif sur les accords régionaux aux accords étatiques, mais la CEOE a rejeté le changement, faisant allusion à « l’unité du marché » ; les syndicats estiment qu’en dépit de cet argument, les employeurs finiront par accepter une modification: « C’est drôle de parler d’unité de marché quand il y a plus de 4000 accords d’entreprise, plus de 600 accords provinciaux et plus de 100 accords régionaux signés par les employeurs qui sont en CEOE », ironise l’un des négociateurs syndicaux.

Davantage de problèmes peuvent donner la portée des questions que des groupes comme ERC ont déjà avancées et qu’ils souhaitent aborder : récupérer des aspects annulés par la réforme du travail de Rajoy, comme les indemnités de licenciement antérieures à 2012, plus conséquentes que celles actuelles, ou les salaires de traitement (ceux versés à un salarié entre le moment où il est licencié et le moment où un tribunal déclare le licenciement nul et non avenu). « Ni la CEOE ni le gouvernement ne l’accepteront », affirment ces sources syndicales, qui rappellent que ces questions ont été laissées de côté dans le processus de négociation qui vient de s’achever pour être abordées dans une phase future. En ce sens, ils pensent qu’un domaine dans lequel des changements peuvent être promus qui satisfont la gauche sans bouleverser l’accord serait approfondir les limites de l’externalisation.

Influence limitée

Les syndicats sont clairs en tout cas que leurs efforts pour préserver les grandes lignes de l’accord conclu avant la veille de Noël, en plus d’être discrets, ont des limites qu’ils ne peuvent surmonter : la dynamique politique et la agendas territoriaux des groupes en question. « BNG et EH Bildu auront beaucoup de pression de la part de CIG, ELA et LAB, des syndicats qui ne verraient pas bien l’accord, même s’il était le meilleur au monde, simplement parce que nous l’avons signé UGT et CCOO », explique l’un des ceux consultés. Dans le cas du PNV, « il est plus blindé face à la pression syndicale, mais une partie sera facturée en échange d’un soutien à la réforme » ; et parmi les nationalistes catalans, l’influence syndicale est contrebalancée par celle exercée par des employeurs comme Foment et Cecot. « Plus qu’influencer ce que les groupes vont proposer, nous voulons nous assurer que rien ne casse», résume une autre source syndicale.

Les négociations, de toute façon, attendront la fin des vacances de Noël ; Il y a déjà au moins trois partenaires parlementaires du gouvernement qui confirment avoir maintenu des contacts avec l’équipe du deuxième vice-président et ministre du Travail, et que ont l’engagement qu’ils rencontreront Yolande Diaz après Reyes, informe ngel Alonso. Depuis Unidos Podemos, en effet, ils précisent que la direction de la négociation parlementaire sera exercée par le ministère.