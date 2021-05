«Uh Oh» et «Way To Go» de Portimao

Tout comme le circuit lui-même, il y a eu des hauts et des bas lors du Grand Prix du Portugal à l’Autodromo do Algarve à Portimao.

Regardons.

Sergio Perez – “Uh Oh”

Perez était le pilote du jour élu par les fans pour le GP du Portugal, mais sa performance ne reflétait guère une telle performance – il a remporté deux des trois prix jusqu’à présent cette saison.

Alors que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas verrouillaient les cornes dans une bataille directe, Perez a glissé à l’arrière-plan puis a couru longtemps sur son premier train de pneus dans un appel stratégique déroutant de Red Bull avec Hamilton finalement le rattrapant et le dépassant comme s’il l’était. un marqueur arrière. Perez était en retard dans la course et malgré un nouvel ensemble de pneus tendres, Perez n’était que plus rapide que Verstappen sur l’un des 11 tours restants, 0,7 seconde par tour plus lent en moyenne. De plus, à l’exception des pilotes Haas, Perez a eu les pires comparaisons de performances parmi tous ses coéquipiers tout au long de la course.

Perez est sans aucun doute une mise à niveau par rapport à l’ancien pilote de Red Bull, Alexander Albon, mais les avantages du pilote mexicain senior n’ont pas encore pleinement mûri en un gain significatif. Perez est à égalité de points avec Albon après trois courses par comparaison directe à 12 points chacune, et malgré les affirmations persistantes de bon rythme de course dans l’air pur de Christian Horner, la vérité est que Perez a été 0,3 seconde plus lent en moyenne par tour par rapport à Verstappen depuis son hypothèse. le challenger Red Bull.

Mercedes – «Way To Go»

L’ordre a de nouveau été rétabli au Portugal après un difficile Grand Prix d’Émilie-Romagne qui a vu Toto Wolff passer dans un mode de contrôle des dégâts improbable avec ses pilotes.

L’exécution a été particulièrement bonne au troisième tour car les deux pilotes Mercedes ont travaillé ensemble pour maintenir Verstappen hors de la position. Si ce n’est une erreur après un arrêt au stand de Bottas, qui a perdu de la traction sur des pneus froids peu de temps après être sorti des stands, le résultat aurait probablement été une Mercedes un-deux et un coup dévastateur pour l’esprit de Red Bull.

Hamilton a mené le trio à la maison à son 150e point final en assurant sa 97e victoire en Grand Prix dans le processus et n’a pas tardé à faire l’éloge du calibre de ses rivaux.

Ferrari – «Uh Oh»

L’écriture était sur le mur lors des qualifications avec la distance parcourue par Ferrari par rapport aux chiffres de développement d’Alfa Romeo d’une année sur l’autre, Ferrari ayant perdu 0,6 seconde de plus par tour qu’Alfa Romeo lors de la phase de qualification en comparant 2021 fois à 2020.

Les qualifications ne se sont pas bien déroulées non plus pour leur principale rivale McLaren, qui avait également une mauvaise performance samedi. Lors d’un week-end avec Daniel Ricciardo hors de position et une victoire quasi certaine aux points en faveur de Ferrari, cela a fini par être tout le contraire dimanche. Lando Norris mènerait Charles Leclerc à l’arrivée avec une position d’avance sur le jeune Monégasque tandis que le nouveau venu de Ferrari, Carlos Sainz, est tombé d’une position payante en fin de course après un appel stratégique très discutable de la formation italienne.

Après avoir montré une certaine amélioration lors des deux premières courses, Ferrari a perdu du terrain par rapport à la performance de l’année dernière lors du GP du Portugal et, pire encore, a perdu quatre points supplémentaires contre McLaren, désormais 11 points derrière au championnat du monde des constructeurs.

Nico Rosberg – «Chemin à parcourir»

Nico Rosberg était plein de commentaires et d’avis d’experts ce week-end derrière le micro avec Sky Sports F1, relançant légèrement un tiff avec Verstappen après la course. Rosberg, qui a également vu l’excellence de Hamilton de première main et qui a exercé beaucoup plus d’agressivité en tant que némésis direct de Hamilton que Verstappen n’a à ce jour, a déclaré: «Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est bon. c’est vrai. Il doit tout faire parfaitement pour le battre au championnat et pour le moment, c’est deux contre un contre Lewis.

Il s’agit d’une réunion de réflexion simple et concise sur la rivalité entre Hamilton et Verstappen à ce jour, à tel point que la citation a été posée à Hamilton et à Verstappen pour commentaires lors de la vidéoconférence d’après-course. Verstappen a arrêté l’opinion de Rosberg: «Oui, je n’ai pas besoin de Nico pour me faire comprendre à quel point Lewis est bon. Je sais qu’il est très bon, sinon vous ne gagnez pas autant de championnats.

En 2019, Verstappen a qualifié Rosberg de «nouveau Jacques Villeneuve» après un échange de mots passionné découlant des commentaires de Rosberg sur Verstappen dans son podcast.

Max Verstappen – «Uh Oh»

C’est un doux «Uh Oh» mais méritant. À l’exception de saisons très sélectives dans l’histoire de la Formule 1, les performances de Max Verstappen le verraient facilement se diriger vers les championnats avec peu d’effort.

Malheureusement, il court pendant une dynastie sans précédent de Mercedes et de Lewis Hamilton qui approche d’une décennie complète de domination, et pas non plus par un coup de chance. Verstappen a montré à Imola qu’il était un combattant avec une performance de conduite parfaite de 10 et une volonté implacable de gagner. Malheureusement, le Grand Prix du Portugal ressemblait plus à un huit, peut-être même un neuf, mais digne d’un «Uh Oh» sur une base circonstancielle. Max a peut-être appris une leçon que Hamilton lui-même a apprise l’année dernière à Monza, puis à nouveau en Russie et c’est très simple: connaître les règles.

Laissant de côté la question de la FIA qui change constamment les règles tout au long du week-end, il est clair que Verstappen n’est pas au courant des changements apportés tout au long du week-end. Alors que Red Bull devrait le briefer, c’est finalement sur lui aussi. Hamilton a répondu à la même question en déclarant qu’il ne laisserait plus jamais cela se reproduire et en a accepté l’entière responsabilité. Le temps nous dira si Max a trop compris la gravité de ces infimes erreurs.

Alpine – «Way To Go»

Alpine ressemblait plus à la voiture à trois reprises sur le podium de 2020 qu’à l’équipe nouvellement renommée de 2021 à Portimao.

Les deux pilotes ont enregistré une récolte de points de bienvenue avec Fernando Alonso montrant des éclairs de son ancien auto qui courait cinquième le plus rapide du général dans les dernières étapes de la course, égalant presque Perez. L’Alpine a également montré un bon rythme samedi lors des qualifications, Esteban Ocon réalisant le cinquième tour le plus rapide de la séance en Q2 seulement deux dixièmes de moins que l’éventuelle pole position.

Le résultat de dimanche était révélateur d’un rythme capable de rejoindre la bataille du championnat McLaren et Ferrari, mais se situait à 40 points de distance après deux premiers tours difficiles.

Kimi Raikkonen – «Uh Oh»

Kimi Raikkonen a eu un départ impressionnant du Grand Prix du Portugal en 2020 sur une piste humide. Malgré un départ relativement bon en 2021, Raikkonen a été blâmé pour une collision embarrassante avec son coéquipier Antonio Giovinazzi à un tour complet de la course.

Raikkonen admettra plus tard avoir effectué des changements d’interrupteur sur le volant, ce qui a contribué à la collision. Alfa Romeo reste l’une des trois équipes à encore marquer un point en 2021.

Mick Schumacher – «Chemin à parcourir»

Au tour 24, Sebastian Vettel a poussé Schumacher hors du circuit dans le virage 1. Après la course, Schumacher s’est rapidement dirigé vers son compatriote sortant de son Aston Martin pour offrir un coup de poing, classe totale. Ajoutez la querelle avec Nicholas Latifi et c’est de la bonne ambiance tout autour.

Aston Martin – «Uh Oh»

C’était le pire week-end d’Aston Martin au rythme jusqu’à présent en 2021 et bien qu’il n’y ait eu aucun feu de fiabilité à écraser, ils quittent le Portugal avec zéro point et peu de temps pour faire des corrections pour le Grand Prix d’Espagne.

Le plancher change – «Chemin à parcourir»

Les effets des changements de règles introduits sur le plancher des voitures continuent d’offrir un produit F1 plus divertissant trois courses.

Les voitures qui ont roulé à la fin des courses ont été moins nombreuses que l’année dernière, Mercedes ayant subi un coup dur dans les pertes de performances en course et en qualifications, bien qu’elle ait toujours une voiture gagnante. Le Grand Prix du Portugal de l’année dernière a vu seulement quatre voitures terminer dans le tour de tête contre 11 cette année, et 11 ont terminé dans le tour de tête cette année contre neuf à Bahreïn par la même mesure.

La F1 se dirige vers le Grand Prix d’Espagne dimanche prochain, et en 2020, une performance tout aussi dominante de Mercedes a permis à Hamilton de surqualifier la première voiture non Mercedes de Verstappen en troisième de sept dixièmes. Dimanche, les trois premiers qualifiés étaient les trois seules voitures à terminer dans le tour de tête.