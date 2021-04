«Uh oh» et «Way to go» d’Imola

Des conditions de conduite difficiles combinées au circuit impitoyable d’Imola ont contribué à produire un Grand Prix d’Émilie-Romagne mémorable.

Regardons.

Max Verstappen – «Way To Go»

Étoile d’or. Max Verstappen a lancé mieux que les deux pilotes devant lui sur la grille et a forcé la position de Lewis Hamilton dans le virage 2 (nous l’avons tous appelé le virage 1). Il est important de noter que la Formule 1 continue de courir avec toutes les roues très “ ouvertes ”, donc la volonté impliquée de frapper les roues comme Verstappen et Hamilton l’ont fait avec les deux pilotes refusant de concéder, indique que les gants sont complètement retirés. Verstappen a ensuite arrêté une tentative de dépassement de Mercedes malgré un taux de fermeture alarmant de Hamilton plusieurs tours avant le premier arrêt. C’était la perfection totale de Verstappen, surtout lorsqu’elle était juxtaposée à la quantité d’erreurs commises tout au long de la course par d’autres. Toute note inférieure à un parfait 10 est un non-sens absolu dans la description de la race de Verstappen. Hamilton a dominé à Portimao l’année dernière, Verstappen a atteint la norme à Imola et il doit être maintenu à l’avenir. Espérons que Red Bull et Honda pourront suivre le jeune Néerlandais très rapide.

Alpine – “Uh Oh”

Alpine connaît son pire début de saison de F1 depuis 2017, n’ayant marqué que trois points lors des deux premières courses à ce jour. Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, suggérant récemment que leur voiture 2022 sera la meilleure de tous les temps est de peu d’avantages en ce qui concerne leur situation actuelle. Esteban Ocon et Fernando Alonso ont exprimé un bilan plutôt positif de leurs courses, bien que les résultats de la neuvième et de la 10e place soient pâles par rapport à une troisième place l’an dernier.

Lando Norris – «Way To Go»

Une question de pouces samedi a conduit Lando Norris à perdre un tour digne de la troisième position seulement +0,043 au tour de la pole de Hamilton, et a plutôt été réglé à une septième position de départ pour la course de dimanche. Lando a ensuite perdu deux autres positions face à Lance Stroll et Carlos Sainz est retombé en neuvième position à la fin du premier tour qu’il a réduit à une visibilité nulle. Norris reprenait son chemin et finissait par mettre les voiles dans une course vers la troisième position, rachetant son erreur de samedi. Après la course, Norris a expliqué comment il s’était éloigné de la conduite de la voiture de cette année comme il l’avait fait l’année dernière, ayant reconnu que le MCL35M devait être manipulé différemment. Le jeune pilote britannique est en excellente forme et a également réalisé le deuxième meilleur passage de la course, un double coup en ligne droite dans des conditions humides.

George Russell, Valtteri Bottas et le directeur – «Oh oh»

Non seulement Mercedes a les mains pleines avec les récentes avancées de Verstappen et Red Bull Racing, mais George Russell et Valtteri Bottas ont également trouvé un moyen de provoquer la première rupture évidente au sein de l’équipe depuis 2016. En route pour le Grand Prix et en se remémorant 2016. , Toto Wolff a révélé qu’il n’aurait aucune crainte à faire rater des courses à quelqu’un. Il a agi rapidement pour mettre de l’ordre à Imola alors que la différence d’opinion entre Russell et Bottas se prolongeait bien au-delà du crash. Russell est principalement critiqué pour son manque de patience et son agressivité lors de l’incident, la même agression pour laquelle il est sensationnalisé au même moment et probablement la raison même pour laquelle nous ne verrons jamais un couple Russell / Hamilton Mercedes. Il est M. Saturday après tout, prendre des risques et forcer des laissez-passer est la procédure d’exploitation standard à partir de l’endroit où il est assis, et l’un de ses attributs les plus forts. En fin de compte, son comportement après l’accident était dérangeant car c’était une très mauvaise démonstration d’esprit sportif. Faire part de son grief à Bottas immédiatement après l’accident a montré qu’il avait momentanément oublié le respect qui devrait exister entre ses rivaux. Si ce n’est pour une relation de longue date avec Mercedes, le manque de respect que Russell a payé à Bottas alors qu’il était assis dans son challenger W12 Mercedes détruit avait tous les ingrédients nécessaires pour un moment de fin de carrière, c’était honteux de la part de Russell. Les deux pilotes ont continué à se tirer dessus lors d’entretiens avec Wolff après l’accident, mettant finalement la cerise sur le gâteau en suggérant en plaisantant que Russell était plus proche d’une Renault Clio Cup plutôt que d’une Mercedes. La réalité est que Russell est essentiellement un pilote de Renault Clio Cup depuis son arrivée en F1, ayant depuis longtemps dépassé sa voiture Williams F1. Il a été réglementé par des voitures peu performantes, pas par choix et ce n’est certainement pas à cause de son niveau de performance. Il a montré ses capacités lors du Grand Prix de Sakhir 2020, une course qu’il a dominée avant qu’une rare erreur d’arrêt au stand Mercedes et une crevaison ultérieure ne lui coûtent la victoire. Il est essentiellement un lion habillé en agneau dans la Williams, l’exact opposé de Bottas dans la Mercedes. Cet incident restera une blessure ouverte car l’objectif ultime de Mercedes a toujours été de remporter le classement des constructeurs qu’ils mènent actuellement de sept points. Toutes les parties doivent dépasser cet événement et avancer, mais si Mercedes ne remporte pas le championnat des constructeurs, cet incident reviendra hanter les trois impliqués. Bottas était en moyenne 3,5 secondes par tour plus lent que Hamilton, il a été doublé après 23 tours de drapeau vert et n’a fait circuler la voiture la plus rapide sur la grille que le 15e plus rapide de tous les pilotes en piste le tour précédant l’accident. Rien de tout cela ne semble bon pour Bottas une fois mis en perspective.

Circuits Old School – «Way To Go»

Nous avons entendu maintes et maintes fois pourquoi les nouvelles installations ne peuvent pas être conçues avec les philosophies d’hier et que ce n’est que de la merde. Ramenez l’herbe, ramenez le gravier.

Aston Martin – «Uh Oh»

Imola a été particulièrement défavorable à Aston Martin deux années consécutives. L’année dernière, Racing Point n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3, Stroll a connu sa pire course de la saison et la course s’est terminée par une dispute à la radio avec un Sergio Perez agité très critique d’un arrêt au stand tardif. Cette année, Aston Martin est arrivé à Imola ouvertement en désaccord avec la FIA, Otmar Szafnauer cherchant à discuter de la modification des règles aéronautiques actuelles au motif que les voitures à faible râteau ont été injustement punies. Szafnauer déclarerait peu après qu’il est «assez satisfait» de la mise en œuvre des nouvelles règles. Bien que ce ne soit pas avant d’avoir à éteindre quelques incendies par lui-même un dimanche moins que satisfaisant. La promenade a été suffisamment rapide pendant la course, mais une myriade de problèmes continue d’entraver le potentiel d’Aston Martin car la fiabilité est alarmante depuis les essais hivernaux à Bahreïn.

Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz – «Way To Go»

Carlos Sainz a commis une petite erreur dans le virage 7, Charles Leclerc a fait tourner ses pneus arrière lors du redémarrage final, ce qui lui a coûté une position, mais une combinaison de pneus tendres sur la McLaren, la Mercedes Power et le DRS aurait probablement suffi à obtenir Norris de Leclerc malgré tout. . Tout bien considéré, Leclerc avait un rythme de course suprême, troisième meilleur à mon avis, et Sainz n’était pas loin derrière lui. C’est exactement là que Ferrari doit être et rester alors qu’elle se dirige vers la nouvelle réglementation de 2022. Un rappel sain et constant de l’intensité requise par chaque département est de bon augure pour la reprise de la formation italienne. Alors que Mercedes et Red Bull restent à pas de géant en ce qui concerne le rythme de course, une bonne bataille semble être entièrement enclenchée entre McLaren et Ferrari.

Sergio Perez – «Uh Oh“

Tant d’erreurs. Un tour de qualification spectaculaire a étouffé le bruit d’un incident plus tôt dans le week-end, mais à la fin de la course, Perez ne pouvait que s’excuser et déclarer qu’il avait conduit comme un idiot. Christian Horner n’a pas tardé à le relever car si son rythme n’était pas incroyable, ce n’était pas horrible non plus. L’intensité est incroyablement élevée et si un bon rythme de qualification est une préfiguration de ce qui est à venir, Perez aura beaucoup plus d’occasions d’exécuter et de remporter une victoire dans un proche avenir.

Yuki Tsunoda – «Way To Go»

Pourquoi tout ce bruit? Helmet Marko a pris une photo sur le pilote de la Scuderia AlphaTauri après un Grand Prix d’Émilie-Romagne apparemment misérable. Yuki Tsunoda a été condamné à une amende pour excès de vitesse dans la voie des stands pendant le FP3, a eu une bonne et correcte chute en qualifications, a reçu une pénalité de cinq secondes pour des infractions aux limites de la piste pendant la course et a filé lors du redémarrage après le drapeau rouge, alors quoi, et gros problème. Tsunoda a égalé Pierre Gasly pour le rythme de course à Bahreïn et a continué à montrer un rythme de course nettement meilleur que Gasly à Imola. Tsunoda a pris cinq positions en partant dernier sur la grille lors du premier tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne, un clip YouTube qui vaut la peine d’être visionné. Il repartait 10e après le drapeau rouge à une position derrière Lewis Hamilton, et un freinage tardif à l’intérieur du virage 2 Tsunoda a complété une passe pour la position sur Hamilton avant sa vrille dévastatrice. Le pilote japonais recrue a soit fait des choses totalement erronées ce week-end, soit exceptionnellement bien sans intermédiaire. Le visuel de ses actes répréhensibles l’emporte sur ce qu’il a bien fait, mais la promesse de ce qu’il a bien fait l’emporte de manière significative sur ce qu’il a fait de mal, et si rien de plus, écrivez celle-ci comme une expérience d’apprentissage pas différente de ce que ses collègues rivaux ont enduré autour de lui.

Lewis Hamilton – «Uh Oh»

La pire course de Hamilton depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019, une journée difficile au bureau pour le pilote Mercedes en pole. Hamilton s’est retrouvé dans les profondeurs après avoir commis une erreur non forcée dans le virage 7, dont il a pris la responsabilité de prétendre un manque de patience.

Hamilton aurait l’opportunité de se regrouper et finirait par décrocher une deuxième place plus un point pour le tour le plus rapide, maintenant deux fois le bénéficiaire de la pure chance à Imola en autant d’années. «Mais nous vivons et nous apprenons, au suivant», a-t-il déclaré après coup, une excellente façon de résumer le tout sur une journée difficile.