Uh-Oh, les jeux N64 de Nintendo Switch Online pourraient être à 50 Hz en Europe

Hier, les propriétaires de Nintendo Switch étaient tout excités par la perspective de jeux N64 à venir sur Nintendo Switch Online – mais certains fans européens aux yeux d’aigle ont repéré quelque chose d’assez dérangeant.

Pendant la version nord-américaine de la diffusion Nintendo Direct, les jeux présentés fonctionnaient à pleine vitesse. Cependant, par rapport à l’édition Nintendo UK de l’émission, les images étaient sensiblement plus lentes, ce qui laisse entendre que les jeux que les joueurs européens obtiendront seront à 50 Hz plutôt qu’à 60 Hz.

Si vous êtes basé en dehors de l’Europe, vous vous demandez peut-être pourquoi cela est important. Fondamentalement, avant HDMI, les joueurs européens devaient supporter des jeux plus lents et en boîte aux lettres en raison des différences entre les normes TV NTSC (Amérique du Nord et Japon) et PAL (Europe).

Alors que PAL a plus de lignes d’affichage et offre techniquement une meilleure qualité d’image, il a un taux de rafraîchissement plus lent. Cela signifie que les jeux codés pour les téléviseurs NTSC ont des bordures en haut et en bas de l’écran (où les lignes PAL supplémentaires restent inutilisées) et fonctionnent environ 17% plus lentement. Certains jeux PAL ont été optimisés pour surmonter ces problèmes, mais la plupart ne l’étaient pas.

La question des jeux à 50 Hz sur les consoles Nintendo modernes n’est pas une nouveauté ; à l’époque où la console virtuelle Wii a commencé, certains jeux étaient à 50 Hz. Cependant, Nintendo corrigera plus tard ce problème sur la console virtuelle Wii U. Alors, la société a-t-elle fait un pas en arrière avec les jeux N64 sur Switch ?

Contacté par nos amis d’Eurogamer, Nintendo UK a répondu : “Nous n’avons rien à annoncer à ce sujet.” Eek.

Pourtant, ce n’est peut-être pas aussi grave qu’on le pense :