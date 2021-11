U&i Shuffle 4 : un tour de cou intelligent avec une autonomie de 15 heures

Le U&i Prime Shuffle 4 est un accessoire audio simple, élégant et riche en fonctionnalités, de conception ergonomique et léger, conçu pour le confort et une utilisation prolongée.

SIMILAIRE AUX haut-parleurs BLUETOOTH, les colliers se vendent aussi comme des petits pains, en fait, parfois avec beaucoup plus de férocité. Ces derniers combinent commodité et autonomie impressionnante, ainsi que des fonctionnalités telles que la suppression du bruit dans certaines variantes. Les écouteurs tour de cou sont idéaux pour être portés dans des conditions à long terme, telles que le jogging, l’exercice au gymnase, sur un vélo tout en restant connecté. Leur conception est adaptée aux personnes qui ont besoin de porter des écouteurs pendant de longues heures pendant la journée pour recevoir des appels ou écouter de la musique. En bref, leur succès vient d’une combinaison unique de commodité, de style, d’autonomie et, bien sûr, de connectivité sans fil.

U&i Prime, une sous-marque de U&i, a ajouté une autre innovation à sa nouvelle création dans cette verticale ; le Shuffle 4 est un tour de cou intelligent de nouvelle génération en trois couleurs attrayantes : noir, vert et bleu. Il offre une qualité audio supérieure en plus de certaines des dernières technologies et fonctionnalités intelligentes telles que les commandes de commutateur magnétique, les vibrations intelligentes, la charge ultra-rapide et la longue durée de vie de la batterie.

Le U&i Prime Shuffle 4 est un accessoire audio simple, élégant et riche en fonctionnalités, de conception ergonomique et léger, conçu pour le confort et une utilisation prolongée. Construit avec une bonne qualité, il présente une combinaison de plastique ABS doux mais résistant et de silicone doux pour la peau. De plus, Shuffle 4 est certifié IPX5 et résiste à la sueur, à l’eau et à la poussière. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter lorsque vous marchez sous la pluie ou que vous partez courir et faire de l’exercice, car le Shuffle 4 vous permet de vous divertir sans aucune interruption.

Fondamentalement, le U&i Prime Shuffle 4 a des écouteurs qui intègrent des aimants en néodyme pour aider à contrôler votre musique. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils se connectent les uns aux autres et s’éteignent automatiquement et reprennent le son au moment où ils sont séparés. Les écouteurs magnétiques empêchent les fils des écouteurs de s’emmêler et empêchent également le tour de cou de tomber des épaules lorsqu’il n’est pas utilisé. Et grâce aux embouts en silicone souple, vous pouvez percevoir une isolation acoustique passive pour couper le chaos indésirable autour de vous.

Le tour de cou U&i Prime Shuffle 4 abrite également un micro moteur intelligent qui vibre lorsque vous recevez un appel ou un message. Cette fonction de vibration intelligente permet de vous alerter subtilement des appels et des messages, même lorsque votre smartphone est passé en mode silencieux. Enfin, le U&i Prime Shuffle 4 promet une autonomie élevée. Utilisant une grande batterie rechargeable lithium-ion intégrée à chargement rapide, il peut vous divertir avec de la musique ou vous permettre de rester connecté aux appels vocaux et vidéo pendant 15 bonnes heures avec une seule charge. Et ce n’est pas tout ! Une simple charge de 10 minutes peut vous donner une autonomie de six heures.

Prix ​​public estimé : Rs 999

