Uiagalelei, n ° 6 Clemson domine les Bulldogs du FCS 49-3

Will Shipley n’est pas trop jeune pour voir à quel point le numéro 6 Clemson avait besoin d’une solide performance offensive.

Le demi de première année cinq étoiles avait 80 verges au sol et deux touchés alors que les Tigers augmentaient leur attaque avec une victoire de 49-3 sur l’État de Caroline du Sud samedi.

La performance dominante a fait suite à une terrible défaite de 10-3 contre la Géorgie, n ° 2, la semaine dernière, un match au cours duquel Clemson a eu lieu sans touché pour la première fois depuis la saison 2017.

“C’était très important pour nous de tirer à plein régime”, a déclaré Shipley, 19 ans. “Cela nous a définitivement donné confiance et nous allons définitivement dans la bonne direction.”

Le quart-arrière DJ Uiagalelei a couru pour deux scores et en a lancé un troisième et Clemson a gagné 504 verges après avoir réussi seulement 180 – et seulement 2 au sol – contre les Bulldogs de la SEC.

“Je voulais juste sortir et faire mes preuves, jouer un grand match”, a déclaré Uiagalelei. “Je suis prêt à aller de mieux en mieux.”

Uiagalelei et les Tigers (1-1) ont marqué des touchés sur leurs quatre possessions du premier quart et se sont éloignés pour leur 36e victoire consécutive contre des équipes de la subdivision du championnat de football.

Uiagalelei a commencé la déroute avec une rafale de 4 verges. Shipley et Kobe Pace ont ajouté des points marqués avant que Uiagalelei ne ferme la montée avec une passe de 11 verges au receveur Justyn Ross. C’était le premier touché de Ross depuis 2019, après avoir raté la saison dernière en raison d’une opération à la colonne vertébrale.

Le coordinateur de Clemson, Tony Elliott, a déclaré qu’Uiagalelei avait encore du travail à faire pour améliorer son rythme avec ses attrapeurs de passes.

“Alors que le quart-arrière continue de le faire, le jeu ralentira”, a déclaré Elliott.

L’État de Caroline du Sud (0-2) de la Mid-Eastern Athletic Conference avait peu de chances de ralentir les Tigers.

Clemson a poursuivi son histoire dominante pour les Tigers sur leur rival d’origine, s’améliorant à 5-0 de tous les temps par un score combiné de 287-23.

Le résultat a été une performance bienvenue après les luttes de la semaine dernière contre les Bulldogs de Géorgie, plus puissants.

Uiagalelei a été limogé sept fois et a souvent renversé les receveurs alors qu’il n’était pas touché. Les arrières de Clemson ont terminé avec 2 verges au sol lors de la défaite 10-3, ce qui a entraîné une semaine de défis pour les entraîneurs et de correction des détails qu’ils ont gâchés lors du premier match.

L’offensive des Tigers semblait certainement avoir fait des progrès positifs, peu importe à quel point ce match était inégal.

Uiagalelei a inscrit 14 sur 24 pour 171 verges avec un touché et une interception. Il s’est également précipité pour des scores de 4 et 5 yards.

Shipley avait des courses de touché de 7 et 13 verges. Pace avait 68 verges au sol, dont une course marquante de 1 verge.

L’État de Caroline du Sud a été blanchi dans deux des quatre matchs précédents à Clemson. Mais les Bulldogs ont mis fin aux chances des Tigers de les maintenir sans but pour la troisième fois lorsqu’ils ont récupéré un échappé de Michael Dukes et ont conduit pour un placement de 27 verges de Dyson Roberts juste avant la mi-temps.

L’entraîneur des Bulldogs, Buddy Pough, a déclaré que son équipe avait été malmenée tôt.

“Ce premier quart-temps était moche”, a-t-il déclaré. “J’ai pensé plus tard, nous étions capables de faire des jeux et de ressembler à notre place.”

Sinon, la défense de Clemson a eu une autre performance solide. Alors que les Tigers n’ont marqué aucun touché contre la Géorgie, le seul touché des Bulldogs était une interception d’Uiagalelei.

Clemson a limité l’État de Caroline du Sud à 123 verges et quatre premiers essais au cours des deux premiers quarts.

L’EMPORTER

État de Caroline du Sud : Les Bulldogs ont eu un voyage difficile à Clemson. L’un des bus est tombé en panne sur l’autoroute lors du trajet et a eu besoin d’une escorte policière pour arriver au stade. Au moins l’État de Caroline du Sud repartira avec 500 000 $, sa garantie de Clemson pour avoir joué à ce jeu.

Clemson : Les Tigers peuvent passer cette semaine à s’améliorer après la victoire au lieu de broyer après la défaite. Toutes leurs questions en attaque n’auront pas de réponse complète car Clemson, six fois champions en titre de l’ACC et favoris pour en faire sept de suite, sera de solides favoris pour le reste de leurs matchs.

FORTE DÉFENSE

Il s’agissait du deuxième match consécutif au cours duquel la défense de Clemson a tenu son adversaire sans touché. Le seul TD Georgia a remporté sa victoire était une interception au choix six juste avant la mi-temps. L’État de Caroline du Sud s’est approché de la zone des buts à plusieurs reprises, mais n’a pas pu y entrer. Le dernier est survenu au dernier quart et le secondeur de réserve Keith Maguire a dévié une quatrième passe près de la ligne de but.

SPILLER HONORÉ

Clemson a honoré son entraîneur des demis de première année et ancien joueur de l’année de l’ACC à CJ Spiller. Il a été nommé au Temple de la renommée du football universitaire plus tôt cette année et sera consacré lors de cérémonies en décembre. Spiller a reçu une plaque qui sera mise en place à Clemson. Spiller a également été honoré lorsque ses porteurs de ballon ont terminé avec 242 verges lors de la victoire contre l’État de Caroline du Sud. Le groupe n’avait que 2 verges une semaine plus tôt en perdant contre la Géorgie.

SUIVANT

L’État de Caroline du Sud se rend samedi dans l’État du Nouveau-Mexique.

Clemson commence le match de l’ACC à domicile contre Georgia Tech samedi.