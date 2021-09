Ujjivan SFB : Maintenir le « tenir », l’efficacité de la collecte continue de bien suivre

Le PAR 1-30, le PAR 31-60 et le PAR 61-90 se sont considérablement améliorés à 5,1 %, 3,1 % et 1,5 %, respectivement, en août 21 contre 9,8 %, 8,6 % et 2,6 %, respectivement, en juin 21.

Ujjivan SFB (Ujjivan) a publié la mise à jour commerciale du 21 août (le 24 septembre 2021) et les principaux points à retenir incluent – i) se rapprocher progressivement de la normalité sur la plupart des paramètres commerciaux, ii) se concentrer davantage sur la maîtrise du stress incrémentiel, un plan de 100 jours pour chaque secteur vertical en mettant l’accent sur la réduction du PAR et le recouvrement du NPA, et iii) les prévisions de coûts du crédit de 11 à 12 milliards de roupies contre 4,7 milliards de roupies au premier trimestre de l’exercice 22 reflètent la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs. Consciente de l’amélioration des collections, elle s’attache à reconstituer les volumes avec prudence et sur des produits sélectionnés. Notamment, au milieu du défi de la qualité des actifs et du changement de direction, l’exécution sur le terrain reste solide, comme en témoigne une croissance de > 100 % des décaissements mensuels depuis le niveau de juin 21 et une augmentation des dépôts de détail à 51,3 % (47,6 % en juin 21) avec Le ratio CASA s’améliore à 21,2% (20,3% en juin’21).

Alors que les recouvrements dans le livre non en souffrance à 99% reflètent le défi de la qualité des actifs, une restructuration progressive d’environ 8 milliards de roupies depuis le 21 juin, portant le total du livre restructuré à 14 milliards de roupies (dont 3,8 milliards de roupies sont déjà reconnus comme GNPL), et la peur de la troisième vague présentent un risque pour la qualité des actifs. Maintenir « tenir ».

L’efficacité de la collecte a continué de bien suivre; les prévisions de coûts de crédit à Rs11-12 milliards au cours de l’EX22e sont inférieures au taux d’exécution annualisé du premier trimestre de l’exercice22. Une concentration accrue sur les collections avec la mise en œuvre d’un plan d’action spécial de 100 jours et une équipe de collecte renforcée associée à un assouplissement des restrictions dans les États l’ont aidé à améliorer le CE à 95 % en août 21 contre 93 % en juillet 21. Les collections dans tous les segments, à l’exception des livres MSE non garantis, ont montré une tendance à l’amélioration. L’efficacité de la collecte non en retard est restée forte à 99% en août 21, tandis que les collections dans les livres restructurés sont restées à 91%. Avec l’amélioration des recouvrements et une meilleure visibilité sur les perspectives de qualité des actifs, la direction estime le coût du crédit pour l’exercice 22e à 11-12 milliards de roupies, inférieur au taux d’exécution annualisé du premier trimestre de l’exercice 22.

Le GNPL a augmenté à 11,9%, mais le portefeuille de PAR à travers les buckets a continué de se réduire considérablement. Le PAR 0 est tombé à 21,7% en août’21 (30,8% en juin’21), une réduction de Rs7,25 milliards entre juillet’21-août’21, principalement due à l’amélioration des collectes.

Le PAR 1-30, le PAR 31-60 et le PAR 61-90 se sont considérablement améliorés à 5,1 %, 3,1 % et 1,5 %, respectivement, en août 21 contre 9,8 %, 8,6 % et 2,6 %, respectivement, en juin 21.

GNPA et NNPA ont augmenté à 11,9% / 5,5% au 21 août contre 9,8% / 2,7%, respectivement, au 21 juin. La restructuration totale s’élevait à Rs14,05 milliards (9,8% des avances brutes) au 21 août.

Plan d’action établi pour contenir la formation d’actifs de stress supplémentaires. Ujjivan SFB a présenté un plan d’action ciblé visant à une meilleure gestion de la qualité des actifs à l’avenir. Le plan d’action consiste à : i) formaliser un plan de 100 jours pour chaque secteur d’activité en mettant l’accent sur la réduction du PAR et la récupération du NPA par le biais d’un suivi périodique, ii) en se concentrant sur les seaux initiaux et les comptes vintage pour réduire le flux de PAR vers des seaux plus élevés, iii) renforcer l’équipe de collecte, et iv) mettre davantage l’accent sur le redressement juridique pour les segments des MPE/logements abordables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.