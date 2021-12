Ujjivan Small Finance Bank augmente le taux d’intérêt sur les dépôts

« Comme le tableau le suggère, une personne âgée investissant 1 000 000 Rs pendant 24 mois à 7,35 % peut générer des rendements allant jusqu’à 1 15 681 Rs à l’échéance.

La Ujjivan Small Finance Bank a déclaré jeudi avoir augmenté les taux d’intérêt sur les dépôts à travers différents mandats.

Pour le citoyen ordinaire jusqu’à 60 ans, la banque offrira désormais un taux d’intérêt de 6,6 % pour les dépôts pour des durées de 19 mois, d’un jour à 24 mois. Pour un mandat de 12 mois, le taux d’intérêt a été porté à 6,5%, a déclaré Ujjivan SFB dans un communiqué.

Les taux antérieurs pour ces tenures étaient de 6 pour cent.

Les nouveaux taux sont applicables à partir du 9 décembre 2021, a précisé la banque.

Le SFB a déclaré qu’il offrirait 75 points de base supplémentaires (0,75 %) d’intérêt aux personnes âgées pour tous les mandats. Pour 19 mois, d’un jour à 24 mois, le taux d’intérêt atteint 7,35 %, tandis que pour 12 mois, la banque offre désormais 7,25 %, a-t-il ajouté. Les taux antérieurs sur ces dépôts s’élevaient à 6,5 pour cent chacun.

«Comme le tableau le suggère, une personne âgée investissant 1 000 000 Rs pendant 24 mois à 7,35 % peut générer des rendements allant jusqu’à 1 15 681 Rs à l’échéance.

Ujjivan SFB permet des options de paiement d’intérêts trimestriels, semestriels, annuels et à l’échéance. Il offre également une possibilité de fermeture prématurée et de retrait partiel, avec des frais applicables.

La révision des taux d’intérêt complète le taux d’intérêt attractif de 7 pour cent offert dans le compte d’épargne sur les soldes supplémentaires supérieurs à 1 lakh de Rs jusqu’à 25 lakh de Rs, a déclaré le prêteur.

« Cela en fait l’un des taux d’intérêt les plus attractifs et les plus compétitifs offerts dans le secteur, à la fois sur les dépôts à terme et les comptes d’épargne », a déclaré Ujjivan SFB.

