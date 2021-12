UK ASA interdit les publicités cryptographiques pour ne pas avoir mis en évidence les risques encourus

La UK Advertising Standards Authority (ASA) a interdit plusieurs publicités cryptographiques sans mentionner que le trading cryptographique comporte un risque immense. Un rapport a publié cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que le chien de garde a pris cette mesure parce que les publicités ont profité de manière irresponsable de l’inexpérience des consommateurs et n’ont pas illustré le risque d’investissement.

Selon le rapport, les publicités interdites provenaient de plateformes de trading crypto bien connues, notamment eToro, Coinburp, Coinbase Europe, Luno Money, Exmo Exchange et Payward. Alors que la plupart des publicités provenaient de plates-formes cryptographiques, la chaîne de pizza Papa John’s s’est retrouvée dans le mélange, ASA interdisant une publicité sur son site Web et sur Twitter.

La lecture de l’annonce promettait aux clients de Papa John’s qu’ils pourraient économiser 19,88 $ (15,00 £) en dépensant 39,76 $ (30,00 £) ou plus dans ses restaurants. L’annonce promettait également aux clients 13,25 $ (10,00 £) en Bitcoin gratuit (BTC / USD) de Luno.

Pour sa défense, la chaîne de pizza a déclaré que l’annonce faisait partie de sa célébration annuelle du BTC Pizza Day, un événement qui marque le jour où un homme de Floride nommé Laszlo Hanye a payé deux pizzas Papa John’s en utilisant 10 000 BTC le 22 mai 2010. 10 000 BTC vaut actuellement plus de 476 millions de dollars (359,51 millions de livres sterling).

Papa John’s a ajouté que leur annonce ne mentionnait pas d’investir dans BTC. Au lieu de cela, il offrait uniquement aux clients un moyen de gagner du BTC gratuit. Cependant, ASA a soutenu que l’annonce a banalisé une décision financière sérieuse et potentiellement coûteuse.

L’agence a ajouté que,

Les publicités visaient un public général et nous avons considéré que la majorité de ceux qui participaient à une promotion liée à l’achat de pizza étaient probablement inexpérimentés dans leur compréhension des crypto-monnaies et des risques inhérents à le faire. De plus, nous avons remarqué que les annonces ne contenaient pas d’avertissements sur les risques liés aux crypto-monnaies.