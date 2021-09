UK Bank Standard Chartered publie une prévision haussière d’Ethereum ; ETH à k si BTC atteint 5k

Ethereum (ETH)

UK Bank Standard Chartered publie une prévision haussière d’Ethereum ; ETH à 35 000 $ si BTC atteint 175 000 $

On a beaucoup parlé de la capacité d’Ether à surpasser Bitcoin en tant que crypto-monnaie la plus grande et la plus précieuse.

Alors que Bitcoin reste au sommet du classement, pour l’instant, le géant bancaire britannique Standard Chartered a rejoint les rangs des institutions financières pour publier des prévisions haussières pour le principal altcoin.

La position unique d’Ethereum et l’imminence d’ETH 2.0

Plus tôt cette semaine, Standard Chartered a publié un guide de l’investisseur pour Ethereum. La société a partagé sa conviction qu’Ether pourrait continuer à croître de manière significative – à tel point qu’il pourrait dépasser Bitcoin.

Comme l’explique le rapport, la croissance d’Ether proviendra de l’adoption accrue de la blockchain Ethereum. Standard Chartered a comparé la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse à un « marché financier » qui prend en charge des transactions telles que les échanges d’actifs, les assurances et les prêts. D’un autre côté, Bitcoin est plus une «monnaie» qui se concentrera simplement sur les échanges de valeur et les paiements.

Étant donné qu’Ethereum a des cas d’utilisation plus larges à long terme, il y a de fortes chances qu’Ether puisse effectivement dépasser Bitcoin. Standard Chartered a évalué le Bitcoin dans la fourchette de prix de 50 000 $ à 175 000 $ sur le long terme, tandis qu’Ether devait atteindre entre 26 000 $ et 35 000 $. Bien qu’ils aient souligné que Bitcoin a plus de chances d’atteindre ce prix avant Ether, la possibilité que ce dernier atteigne son objectif de prix augmente rapidement.

Standard Chartered a également souligné la transition actuelle vers Ethereum 2.0 – un projet qui cherche à faire d’Ethereum une blockchain de preuve de participation (PoS). La blockchain a terminé son hard fork londonien au début du mois dernier, marquant une étape importante dans la transition. Ethereum 2.0 a déjà connu plusieurs retards, mais une date provisoire en 2022 a été fixée.

Comme beaucoup le savent, Ethereum 2.0 améliorera également les problèmes d’évolutivité auxquels la blockchain Ethereum d’origine est confrontée. Standard Chartered a claironné cet air, expliquant que la mise à niveau rendra la blockchain la plus populaire encore plus fonctionnelle et évolutive. L’adoption de Gowing pourrait en effet renforcer l’attrait d’Ether.

La dernière pom-pom girl pour Ethereum

Standard Chartered n’est pas la seule entreprise à être optimiste sur les chances d’Ether de dépasser Bitcoin – un événement que les initiés de l’industrie ont maintenant appelé le « flipping ». Le mois dernier, Nigel Green, directeur général de la société de conseil financier deVere Group, a déclaré à City AM que l’appréciation du prix d’Ether continuerait de battre celle de Bitcoin en 2021.

Green a souligné à l’époque qu’Ether avait augmenté de plus de 300 % en 2021, contre une croissance de 55 % pour Bitcoin. Le PDG a ajouté que si cette tendance se poursuit, le « retournement » pourrait se produire dans cinq ans.

Comme Standard Chartered, Green a également expliqué que la transition vers l’ETH 2.0 a été un succès jusqu’à présent.

Le géant bancaire Goldman Sachs a également exprimé sa confiance dans la capacité d’Ethereum à retourner Bitcoin. Les analystes de la société ont déclaré en juillet qu’Ether avait une réelle possibilité de dépasser Bitcoin, le premier actif ayant un attrait et un potentiel beaucoup plus importants que le second.

Bitcoin BTC

46 196,23 $

-0,39 %

-1,30 %

-5,30 %

Ethereum ETH

3 476,15 $

-0.14%

+0.92%

-6,21%

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.