UK Bitcoin Exchange CoinCorner devient neutre en carbone

27 sept. 2021 à 17:42 UTC

La bourse britannique CoinCorner est devenue neutre en carbone.

La société a annoncé mardi qu’elle avait calculé les émissions de carbone produites par les déplacements du personnel, l’électricité des bureaux, les entreprises partenaires utilisées et chaque transaction qu’elle transite via le réseau Bitcoin, et s’est associée à deux organisations caritatives pour compenser ces émissions.

Dans le cadre de sa quête de neutralité carbone, CoinCorner s’est engagé à planter au moins 6 000 arbres par an.

“Nous savons que CoinCorner devenir neutre en carbone peut sembler un petit pas dans le grand schéma des choses, mais nous pensons que c’est nécessaire et nous nous efforcerons de devenir une entreprise d’énergie entièrement renouvelable”, a commenté le PDG de CoinCorner, Danny Scott.

Avec son engagement de neutralité carbone, la bourse rejoint une liste croissante de développements impliquant des solutions durables pour les entreprises Bitcoin. Plus tôt ce mois-ci, la société d’infrastructure Bitcoin Blockstream a révélé un partenariat avec le groupe bancaire Macquarie, visant à construire une nouvelle installation d’extraction de bitcoins en mettant l’accent sur les sources d’énergie renouvelables.

Même le pionnier de la monnaie légale du Bitcoin, El Salvador, pourrait bientôt se lancer dans l’extraction de bitcoins respectueuse de l’environnement, le président Nayib Bukele annonçant en juin que le pays d’Amérique centrale envisageait de construire des installations minières à proximité de certains de ses 11 volcans, en utilisant l’énergie géothermique dans le zone pour alimenter leurs opérations.

Pendant ce temps, l’adoption de Lightning Network poursuit sa tendance haussière : avec la loi Bitcoin d’El Salvador, des millions de Salvadoriens ont désormais accès à Lightning quotidiennement. Et la semaine dernière seulement, Twitter a intégré une fonction de pourboire Lightning, permettant à un certain nombre d’utilisateurs de Twitter de recevoir des pourboires via Lightning.

Thomas est journaliste au BTC Times. Il aime écrire sur Bitcoin, en apprendre davantage sur Bitcoin et HODLing bitcoin.