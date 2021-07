UK Board 10th, 12th Result 2021: UBSE Class 10th, 12th Result 2021 Releasing sur uaresults.nic.in, ubse.uk.gov.in, Check Exam Scores, Marksheet

in

UBSE UK Board 10th, 12th Class Result 2021: Un jour après que le CBSE a publié son résultat de Class 12th, l’attente des étudiants du conseil d’Uttarakhand va également se terminer aujourd’hui. Conformément à l’annonce officielle faite par le conseil de l’éducation de l’État, le résultat sera annoncé aujourd’hui après 11 heures. Une fois que le résultat a été officiellement publié par le conseil de l’éducation et mis en ligne, les élèves et leurs parents peuvent vérifier les résultats sur le site officiel du conseil de l’éducation de l’État – ubse.uk.gov.in.

Comme pour tous les autres conseils scolaires du pays, y compris le Conseil central de l’enseignement secondaire, le gouvernement de l’Uttarakhand avait également décidé d’annuler les examens du conseil cette année en raison de la deuxième vague de Covid-19 dans le pays. Le conseil pédagogique a ensuite organisé une série de discussions pour finaliser les critères d’évaluation des notes des étudiants et est parvenu à la conclusion de prendre en compte les performances des étudiants dans leurs classes précédentes ainsi que les évaluations internes et les examens semestriels menés cette année. Selon le schéma d’évaluation, les notes des élèves de classe 10 seront évaluées sur la base de leurs performances en classe 9 qui auront 75 pour cent d’incidence sur leur résultat. La composante de 25 pour cent restante sera déterminée sur la base des performances des étudiants lors de l’évaluation interne ou des examens semestriels pendant la classe 10.

En ce qui concerne les critères d’évaluation des élèves de la classe 12e, les étudiants seront évalués sur la base de leur performance dans les examens de classe 10e, 11e et des évaluations internes menées pendant la classe 12e. Alors que la pondération de 50 pour cent et la composante de 40 pour cent comprendront la performance dans la classe 10e et la classe 11e respectivement, les 10 pour cent restants seront décidés sur la base des notes d’évaluation interne dans la classe 12e.

Comment vérifier les résultats en ligne ?

1. Les étudiants devront visiter le site officiel du conseil de l’éducation – ubse.uk.gov.in.

2. En accédant au site Web, les étudiants devront cliquer sur le bouton de résultat Classe 12e, Classe 10e.

3. Les étudiants doivent garder leur numéro de matricule, leur code d’école et d’autres informations personnelles à portée de main.

4. Après avoir rempli toutes les entrées, les étudiants seront dirigés vers leur résultat final.

5. Il est conseillé aux étudiants d’imprimer leur résultat ou d’enregistrer une copie de leur résultat sur leur ordinateur pour référence future.

