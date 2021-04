UK Covid en direct: 23 morts en Irak après un incendie à l’hôpital du coronavirus

UNE

Au moins 23 personnes sont décédées dans un incendie dans un hôpital traitant des patients atteints de coronavirus en Irak.

Des dizaines d’autres ont été blessés dans l’incendie, qui a éclaté samedi soir à l’hôpital Ibn Khatib de la capitale, Bagdad.

Selon les rapports, un réservoir d’oxygène a explosé, déclenchant l’enfer.

Le chef de la défense civile irakienne, le général de division Kadhim Bohan, a déclaré aux médias officiels que l’incendie s’était déclaré dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, qui comprenait environ “30 patients”, a déclaré une source à l’..

Jusqu’à présent, l’équipe d’urgence a sauvé 90 patients et parents sur 120, a déclaré l’agence de presse officielle INA.

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a appelé à une enquête sur les causes de ce qu’il a appelé un “accident tragique”.

Australie-Occidentale à mi-chemin du verrouillage de Covid-19 sans nouveau cas local

L’Australie-Occidentale n’a signalé aucun nouveau cas de coronavirus local dimanche avec plus de 2 millions de personnes dans l’État à mi-chemin d’un verrouillage de trois jours.

Le verrouillage a été ordonné après qu’un voyageur a probablement été infecté alors qu’il était en quarantaine dans un hôtel et l’a transmis sans le savoir à deux autres personnes de la communauté, selon les autorités.

Des tests sur des centaines de personnes étaient toujours en cours et le premier ministre de l’État, Mark McGowan, a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire ce que le gouvernement déciderait mardi lorsque le verrouillage devait prendre fin.

La Russie signale 8780 nouveaux cas de COVID-19, 332 décès

La Russie a signalé dimanche 8780 nouveaux cas de coronavirus, dont 2526 à Moscou, portant le total national à 4762 569 depuis le début de la pandémie.

Le centre de crise des coronavirus a déclaré que 332 décès supplémentaires de patients atteints de coronavirus avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan national à 108232 morts.

L’agence fédérale des statistiques a tenu un décompte distinct et a déclaré un bilan de plus de 225000 entre avril 2020 et février.

Le ministre en chef de Delhi, Kejriwal, prolonge le verrouillage d’une semaine

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré dimanche que la ville-État continuerait d’être verrouillée jusqu’au 3 mai, alors que les cas de coronavirus augmentaient fortement.

Le nombre de cas en Inde a augmenté de 349 691 au cours des dernières 24 heures, le quatrième jour consécutif de pics records, et les hôpitaux de Delhi et du pays refusent des patients après avoir manqué d’oxygène médical et de lits.

Le Premier ministre Modi dit que l’Inde secouée par une nouvelle “ tempête ” de coronavirus

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté dimanche tous les citoyens à prendre les vaccins Covid-19 et à faire preuve de prudence, affirmant qu’une «tempête» d’infections avait secoué le pays.

L’Inde a signalé plus de 300 000 nouveaux cas chaque jour au cours des quatre derniers jours, plus que partout ailleurs dans le monde depuis le début de la pandémie, exerçant une pression sur le système de santé publique.

«Nos esprits étaient au top après avoir réussi à gérer la première vague», a déclaré Modi dans une allocution radio. «Mais cette tempête a secoué la nation.»

Le Japon ferme des magasins, des bars et des théâtres pour ralentir la montée en puissance de Covid-19

Le Japon a déclaré une restriction de 17 jours qui a vu la fermeture des grands magasins, des bars et des théâtres dimanche dans le cadre de mesures d’urgence visant à ralentir la flambée des infections à Covid-19.

Les restrictions ont été déclarées à Tokyo, Kyoto, Hyogo et Osaka, avant les vacances de la «Golden Week», lorsque les Japonais voyagent généralement beaucoup.

Bangkok impose des restrictions à mesure que les cas augmentent

La Thaïlande a signalé dimanche 2 438 nouveaux cas et 11 décès, alors que Bangkok se préparait à la fermeture de sites de divertissement et de sport.

La capitale thaïlandaise a connu une augmentation rapide des infections depuis début avril et son gouverneur, Aswin Kwanmuang, a annoncé les fermetures de deux semaines à partir de lundi.

Cela comprend les gymnases, les parcs publics, les zoos, les centres d’exposition et de réunion, les crèches et les stades de boxe.

Ceux qui ne portent pas de masques en public seront également sanctionnés.

Le Pakistan offre des fournitures essentielles pour aider l’Inde

Le Pakistan propose d’envoyer des fournitures médicales essentielles à son voisin qui est aux prises avec une flambée dévastatrice de coronavirus qui a épuisé les stocks d’oxygène et d’autres besoins hospitaliers.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’en signe de solidarité avec le peuple indien, le Pakistan a proposé de fournir une aide humanitaire, notamment des ventilateurs, des kits d’approvisionnement en oxygène, des appareils à rayons X numériques, des EPI et des articles connexes.

Il a déclaré que les autorités des deux pays peuvent élaborer des modalités pour une livraison rapide des articles et peuvent également explorer les moyens possibles de poursuivre la coopération pour atténuer les défis posés par la pandémie.

