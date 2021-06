UK Covid Live: l’équipe du vaccin d’Oxford reçoit les honneurs

Le professeur Sarah Gilbert, cerveau du vaccin d’Oxford/AstraZeneca, et l’ex-présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins, Kate Bingham, sont tous deux reconnus comme des dames.

Les chercheurs Andrew Pollard, Peter Horby, Martin Landray, Catherine Green, Teresa Lambe et Adrian Hill sont également honorés.

Le professeur Gilbert devient Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique pour son rôle clé dans la création du jab, qui est allé dans les bras de dizaines de millions de personnes à travers le monde.

Public Health England estime que le programme de vaccination a évité 42 000 hospitalisations et plus de 14 000 décès chez les personnes âgées rien qu’en Angleterre.

La capital-risqueuse Mme Bingham est également honorée après avoir supervisé l’acquisition de millions de doses de vaccins donnant désormais l’espoir à la nation que la lutte contre le virus est gagnée.

Elle a salué les efforts déployés pour développer les jabs comme « un triomphe de la collaboration scientifique et industrielle ».

Le Vietnam approuve le vaccin Pfizer pour une utilisation d’urgence

Le Vietnam a approuvé le vaccin Pfizer/BioNTech pour une utilisation d’urgence.

Le coup est désormais le quatrième à être officiellement confirmé par son gouvernement, selon ..

Il a déjà approuvé le vaccin AstraZeneca, le Sputnik V de la Russie et le vaccin Sinopharm de la Chine.

Johnson salue le plan d’action «historique» du G7 en cas de pandémie

Boris Johnson a salué un plan d’action « historique » des pays du G7 pour prévenir de futures pandémies à la lumière des dommages causés par Covid-19.

La déclaration de Carbis Bay est une série d’engagements en matière de politique de santé qui comprend la réduction du temps nécessaire pour développer et autoriser les vaccins, les traitements et les diagnostics à moins de 100 jours et le renforcement des réseaux de surveillance mondiaux, selon une annonce du gouvernement faite dans la nuit.

L’Italie va donner un coup d’AstraZeneca aux plus de 60 ans seulement

L’Italie cessera de donner le vaccin Oxford/AstraZeneca aux personnes de moins de 60 ans, celles qui ont déjà reçu une injection auront un autre vaccin à ARNm pour terminer le cycle.

Le changement intervient après que l’agence européenne des médicaments a découvert un lien entre le vaccin et des caillots sanguins rares, mais a souligné que les avantages du vaccin l’emportaient toujours sur les risques.

Des recherches menées au Royaume-Uni ont révélé que la probabilité de formation de caillots sanguins était de un sur 250 000 ou 0,0004 pour cent.

« L’évolution de la situation épidémiologique a conduit à une réévaluation du rapport risque-bénéfice pour les tranches d’âge les moins exposées aux formes sévères de Covid-19 », a déclaré le comité technique et scientifique (CTS) du gouvernement italien.

L’Inde réduit les taxes sur certains médicaments et équipements COVID-19

Le gouvernement indien a réduit les taxes sur certains équipements médicaux et médicaments liés au COVID-19 jusqu’à fin septembre, a déclaré samedi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le gouvernement maintiendra cependant la taxe de 5% sur les vaccins COVID-19, a déclaré Sitharaman.

Le déploiement du vaccin devrait inclure les écoliers, déclare le professeur Peter Openshaw

Le déploiement du vaccin devrait être élargi pour inclure les écoliers, a déclaré un éminent scientifique conseillant le gouvernement.

Le professeur Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres, a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4: «À l’origine, avec la souche de Wuhan, il ne semblait pas y avoir beaucoup d’amplification de l’épidémie parmi les personnes qui étaient à l’école, en revanche à ce que nous savons de la grippe, où les écoles sont souvent un important facteur de propagation.

“Mais avec des variantes plus transmissibles, il est évident qu’elles se transmettent beaucoup plus chez les jeunes adultes et les écoliers – et même les plus jeunes – et cela semble peut-être être dû à une qualité biologique de l’infection.

“Heureusement, cela ne provoque toujours pas de taux de maladie très élevés chez ces enfants, mais cela renforce l’argument en faveur de l’extension de la vaccination [to children]. “

Plus de la moitié de ceux qui ont dit qu’ils refuseraient le vaccin Covid en ont maintenant un

Plus de 50% des personnes qui ont déclaré qu’elles ne recevraient pas de vaccin Covid en ont eu un depuis, a révélé une étude de masse du King’s College de Londres et de l’Université de Bristol.

La recherche a impliqué près de 5 000 adultes âgés de 18 à 75 ans qui ont d’abord été interrogés sur leur point de vue sur l’obtention d’un jab l’hiver dernier, la question étant répétée au printemps.

Alors que plus d’un tiers étaient certains qu’ils opteraient pour un vaccin et près d’un sur cinq pensaient que c’était probable, d’autres n’étaient pas sûrs ou pensaient que c’était peu probable. Sept pour cent ont dit qu’ils ne le feraient certainement pas.

Les chercheurs ont interrogé à nouveau près de 2 000 de ceux qui ont participé à la première enquête en avril et ont constaté que 52% de ceux qui avaient déclaré qu’ils ne recevraient certainement pas de vaccin Covid l’avaient déjà fait s’il leur avait été proposé.

Dans l’ensemble, 94 pour cent des personnes invitées pour un vaccin ont accepté l’offre, selon l’enquête.

La Chine a administré au total 863,51 millions de doses de vaccins contre le covid-19 au 11 juin

La Chine a administré environ 18,2 millions de doses de vaccins COVID-19 le 11 juin, portant le nombre total administré à 863,51 millions, ont montré samedi les données de la Commission nationale de la santé.

La Russie signale 13 510 nouveaux cas de COVID-19 en forte hausse

La Russie a signalé 13 510 nouveaux cas de coronavirus samedi, le cinquième jour d’une forte augmentation qui a porté le nombre quotidien d’infections à un sommet de trois mois.

L’annonce est intervenue un jour après que le maire de Moscou a déclaré qu’il s’attendait à un pic d’infections dans la capitale en juin ou juillet.

Les nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures ont porté le total national à 5 ​​193 964. Le groupe de travail du gouvernement sur les coronavirus a déclaré que 399 personnes supplémentaires étaient décédées, portant le nombre de morts à l’échelle nationale à 126 073.

L’agence fédérale des statistiques a tenu un décompte séparé et a déclaré que la Russie avait enregistré environ 270 000 décès liés au COVID-19 entre avril 2020 et avril 2021.

Le gouvernement décidera de la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre sur la base des dernières données, déclare Cleverly

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le gouvernement prendrait une décision sur la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre sur la base des dernières données.

“Nous avons toujours su qu’il y aurait un risque de mutations et de variantes – c’est pourquoi ce processus de déverrouillage était progressif et c’est pourquoi nous avons défini ces points de décision”, a-t-il déclaré à Sky News.

«C’est pourquoi le gouvernement, le Premier ministre et nos conseillers scientifiques évalueront les données et prendront des décisions pour l’annonce lundi.

« Nous prendrons des décisions concernant le verrouillage sur la base des informations les plus récentes. »

Les restrictions de Covid devraient être maintenues pendant encore un mois, déclare le professeur Solomon

Le professeur Tom Solomon, directeur de l’Unité de recherche sur la protection de la santé dans les infections émergentes et zoonotiques à l’Université de Liverpool, a déclaré que les restrictions de Covid devraient être maintenues pendant un mois supplémentaire jusqu’à ce que davantage de personnes soient vaccinées.

S’exprimant sur BBC Breakfast samedi, il a déclaré: «Je comprends tout à fait que les gens veulent revenir à la normale et que les entreprises veulent recommencer, donc j’ai beaucoup de sympathie pour ce point de vue.

“Mais je ne pense pas que nous puissions nous permettre à nouveau de prendre une mauvaise décision et d’ouvrir le 21 [of June] et puis en quelques semaines, nous réalisons que c’était la mauvaise décision et ensuite nous devons revenir en arrière.

“Bien que les vaccins aient un impact massif et qu’ils maintiennent la maladie sous contrôle, nous avons affaire à cette variante Delta qui se propage beaucoup plus rapidement.”