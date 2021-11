UK Covid news: le gouvernement doit publier les évaluations de verrouillage de Covid après ne les avoir pas rendues publiques | Royaume-Uni | Nouvelles

Des documents ont été rédigés par des responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) examinant comment l’évolution des règles autour de Covid pourrait avoir un impact sur différents groupes. Cependant, ils n’ont pas encore été rendus publics. Une demande a été faite par le groupe des droits de l’homme Liberty en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOI) pour voir les évaluations d’impact sur l’égalité, selon un rapport de The Independent. Mais on leur a dit que cette demande serait refusée car leur libération ne serait « pas dans l’intérêt public ».

Le groupe a fustigé le gouvernement et l’a accusé de « se soustraire à l’examen et de saper la responsabilité » pour son utilisation de restrictions sans précédent.

Cependant, le commissaire à l’information a maintenant demandé au gouvernement de publier les documents inédits tout en rejetant les arguments selon lesquels ils devraient rester secrets pour «protéger le processus politique».

Un avis de décision consulté par The Independent déclare : « La décision du commissaire est que le DHSC n’a pas le droit de s’appuyer sur l’article 35 (1) (a) de la loi FOI – formulation ou élaboration d’une politique gouvernementale – pour retenir les informations demandées.

« Le commissaire reconnaît les restrictions massives imposées par le Règlement sur la protection de la santé et l’impact sur les personnes ayant des caractéristiques protégées ne peut être ignoré.

« Il est clair que le gouvernement avait l’obligation stricte de s’assurer que toute mesure introduite n’aurait pas un impact disproportionné sur des sections particulières de la population. »

Cela signifie désormais que d’ici le 30 novembre, les évaluations d’impact sur l’égalité pour chaque version du règlement sur la protection de la santé, qui ont été utilisées pour imposer divers blocages nationaux et de vastes restrictions Covid, doivent être rendues publiques.

Ces documents cruciaux établiront si les nombreuses mesures ont eu un effet disparate sur des millions de personnes à travers le pays avec diverses caractéristiques protégées différentes, notamment la race, la religion, l’âge et le handicap.

En juin 2020, le groupe de défense des droits de l’homme Liberty avait déposé une demande de FOI pour les évaluations, mais le DHSC a refusé de les libérer le mois suivant, réitérant cette décision après un examen interne en octobre 2020.

Sam Grant, responsable des politiques et des campagnes du groupe, a déclaré : « Il est essentiel que nous puissions tous faire confiance au gouvernement pour qu’il respecte nos droits et suive la loi, en particulier en temps de crise, lorsqu’il est si facile que nos droits soient bafoués. une façon.

« Mais ce gouvernement a montré à maintes reprises qu’il ferait tout pour échapper à l’examen minutieux et saper la responsabilité. »

« Le gouvernement a écarté nos députés élus en utilisant des pouvoirs d’urgence, même lorsqu’il a eu des mois pour se préparer et s’assurer qu’un contrôle approprié était appliqué. »

« Affirmer qu’il était contraire à l’intérêt public de divulguer ce qu’il savait de ces pouvoirs est une insulte pour nous tous touchés par eux. Il est grand temps que le gouvernement accepte que – malgré sa propre conduite – il n’est pas au-dessus des lois, et ne doit pas devenir intouchable.

Le DHSC a déclaré dans ses observations au commissaire à l’information que les évaluations d’impact sur l’égalité pourraient être tenues secrètes en vertu d’une exemption de FOI pour l’élaboration de politiques en cours.

Le ministère a déclaré : « Le gouvernement devra peut-être prendre des mesures supplémentaires pour gérer le virus pendant les périodes de risque plus élevé, telles qu’une politique de certification obligatoire des vaccins uniquement et l’obligation légale de couvrir le visage dans certains contextes. »

Mais le Commissariat à l’information a fait valoir que les évaluations étaient étroitement liées aux lois passées et qu’il était « difficile de voir comment celles-ci affecteraient l’élaboration des politiques futures », ajoutant : « Le commissaire considère que l’intérêt public repose en faveur de la divulgation des informations retenues. »

Le premier verrouillage au début de la pandémie en mars 2020 a été appliqué avec l’utilisation du Règlement sur la protection de la santé, mais ils ont été modifiés plus de 70 fois par le « jour de la liberté » qui a suivi le mois de juillet.

Elles ont été imposées à l’aide de textes réglementaires, ce qui signifie que les députés n’ont pas débattu des lois à la Chambre des communes avant qu’elles ne soient appliquées.

Il a donné à la police le pouvoir d’imposer des restrictions de grande envergure.

De plus, en septembre, une commission parlementaire a estimé qu’une amende de 10 000 £ pour l’organisation de « grands rassemblements » interdits n’aurait pas dû être imposée.

Cela a vu le Comité de la justice appeler rapidement à un examen de toutes les sanctions de Covid, dans un contexte de confusion croissante concernant les écarts entre les lois changeantes et les directives gouvernementales non contraignantes.

Express.co.uk a contacté le DHSC pour commentaires.