UK Covid news: les cas d’Omicron passent à 1 239 – en hausse de 65% en 24 heures | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Royaume-Uni a connu la plus forte augmentation quotidienne de cas de variante Omicron de Covid à ce jour, avec un terrifiant 1 239 autres confirmés dimanche, marquant une augmentation de 65% au jour le jour.

Le chiffre total actuel des cas d’Omicron en Grande-Bretagne s’élève à 3 137 et on craint de plus en plus que sa propagation rapide ne conduise à des restrictions plus strictes.

Sur le total des nouveaux cas, 1 196 nouveaux ont été signalés en Angleterre avec 2 953 au total enregistrés et 38 autres cas ont été signalés en Écosse dimanche, portant le total à 159.

Aucun cas supplémentaire n’a été signalé au Pays de Galles, qui compte actuellement 15 infections au total de la variante, mais cinq autres cas ont été signalés en Irlande du Nord, qui en compte désormais 10 au total.

Le pic des chiffres survient après l’annonce que des jabs de rappel pour les plus de 30 ans en Grande-Bretagne seront proposés à partir de la semaine prochaine.

La propagation rapide de la nouvelle variante a amené certains experts de la santé à appeler à un resserrement des restrictions.

La conseillère médicale en chef de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), le Dr Susan Hopkins, a déclaré que davantage de mesures Covid-19 pourraient être nécessaires pour lutter contre la variante Omicron à propagation rapide, le Royaume-Uni étant confronté à une grande vague d’infections « inévitable ».

Elle a également déclaré que les gens devront réduire autant que possible les contacts sociaux, ajoutant que des tests de flux latéral devraient être utilisés avant de sortir pour rencontrer quelqu’un.