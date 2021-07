UK Covid news: Roger Gale exige des passeports jabs obligatoires et les non-jabbed devraient perdre | Politique | Nouvelles

S’adressant à James Max de talkRADIO, le député de North Thanet a lancé une volée de vives critiques contre les Britanniques non vaccinés. Il a expliqué comment ceux qui ont fait l’effort de se faire vacciner et de protéger les autres ne devraient pas être obligés de se « mélanger » avec ceux qui ne l’ont pas fait. Il a insisté sur le fait que le non-piqûre constitue une menace “mortelle” et que, par conséquent, le passeport vaccinal est totalement justifiable et que, par conséquent, les employeurs “pourraient devoir” licencier le personnel s’ils ne prennent pas de vaccin. Mais dans une impasse tendue, M. Max a riposté en faisant valoir que même ceux qui reçoivent le jab peuvent toujours contracter et propager un coronavirus, ce qui, selon lui, a sapé l’argument de Sir Roger.

Sir Roger a déclaré: « Qu’en est-il de toutes les personnes qui ont le droit de ne pas vouloir partager leur entreprise avec des personnes qui n’ont pas été vaccinées.

« Pourquoi n’auraient-ils pas le droit de savoir que les personnes avec qui ils côtoient ont été vaccinées !

Mais Max s’est demandé pourquoi cela faisait une différence pour un individu vacciné, que les gens aient été vaccinés ou non.

Il a ajouté que les raisons pour lesquelles les individus prennent des vaccins sont “non seulement pour réduire le risque” de contracter le covid, mais également pour “réduire le risque que vous le transmettiez”.

Le député conservateur a déclaré : « Cela peut faire la différence entre la vie et la mort ! Nous n’autorisons pas les gens à conduire en état d’ivresse, existe-t-il un droit de l’homme qui dit « Je dois être autorisé à conduire en état d’ivresse » ?

“Bien sûr que non, pourquoi pas ? Parce que vous pourriez tuer des gens !”

Et dans une réprimande cinglante, il a ajouté: “Je suis désolé mais vous pourriez en fait être responsable de la cause du meurtre de quelqu’un si vous propagez une maladie qui pour certaines personnes est mortelle.”

L’argument est tombé dans le chaos alors que l’animateur de talkRADIO a remis en question les commentaires du député sur la façon dont le virus se propage, M. Max ajoutant comment les individus « peuvent être porteurs de COVID-19 lorsque vous avez été vacciné », ce qui, selon M. Max, a dévalué la base de l’argument du député conservateur. .

Sir Roger a ensuite comparé le passeport vaccinal aux billets de football, ajoutant que les gens n’avaient pas le “droit” de participer à un match de football sans billet, tout comme les personnes non vaccinées n’avaient pas “le droit” d’être en présence de ceux qui ont été piqués.

Il a expliqué : “C’est mon choix si je choisis de ne pas me faire vacciner, c’est entièrement mon affaire mais ça ne me donne pas le droit d’aller côtoyer des gens qui s’en soucient et qui ont été vaccinés, n’est-ce pas ?”

M. Max a poursuivi en accusant le député et le gouvernement d’essayer de “forcer et de contraindre” le public à obtenir le vaccin et le passeport, qualifiant cette décision de décision “inacceptable” et “furtive” de la part du gouvernement.

Gale a admis que “l’individu a le droit absolu de ne pas être vacciné” mais a déclaré que le passeport vaccinal était la voie à suivre et que ce n’était “pas le droit” des non vaccinés de rejeter les plans.

Mais dans un geste choquant, Sir Roger a déclaré que des mesures strictes devraient être prises par les employeurs si le personnel ne peut pas prouver qu’il a été poignardé.

Il a déclaré : « Si je suis un employeur et que la majorité de mes effectifs ont été vaccinés et veulent savoir qu’ils sont en sécurité dans leur lieu de travail…

“Alors je pense qu’ils ont ce droit… Mais ce n’est pas mon choix d’infliger ce choix à d’autres personnes”.

Il a ajouté que les employeurs “pourraient devoir” renvoyer les employés qui refusaient de recevoir le jab alors que M. Max rejetait furieusement les appels.

Sacha Lord, le conseiller en économie nocturne du Grand Manchester a riposté à la décision du passeport vaccinal, a-t-il déclaré: “Je ne suis ni un scientifique ni un médecin, mais je suis profondément préoccupé par la nature discriminatoire de ceux qui ne peuvent pas non plus se faire vacciner. pour des raisons médicales ou d’âge, ou qui ne le souhaitent pas. Ces réponses auraient sûrement dû être données en même temps que cette annonce.”