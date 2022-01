UK Covid: Une autre étape sombre alors que le nombre de décès dépasse les 150 000 – de nouvelles données publiées | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon les derniers chiffres, 313 décès supplémentaires ont été signalés par les chiffres quotidiens du gouvernement aujourd’hui, portant le total global à 150 057. Environ 146 390 nouveaux cas ont également été enregistrés au Royaume-Uni, alors que l’Omicron continue de faire augmenter les infections.

146 390 autres cas de Covid-19 confirmés en laboratoire ont été enregistrés au Royaume-Uni samedi à 9 heures du matin, a déclaré le gouvernement.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a maintenant 174 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Quelque 1,227 million de personnes ont été testées positives pour COVID-19 au cours de la semaine dernière, 10,6% de plus que la semaine précédente, tandis que le nombre de décès était en hausse de 38,3% par rapport à la semaine précédente à 1 271.

Le Royaume-Uni est le septième pays à dépasser 150 000 décès derrière les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, le Mexique et le Pérou.

Cela survient après que le NHS a enregistré un nombre record d’absences du personnel après Noël.

Selon les dernières données, environ 39 142 membres du personnel aigu du Trust en Angleterre étaient absents en raison de la maladie de Covid ou de l’isolement le 2 janvier.

Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 24 197 enregistrés le jour de Noël.

C’est aussi plus du double des 18 829 en décembre et plus que triplé des 12 240 employés le 12 décembre.

Les absences ont atteint leur pic dans le NHS juste avant le réveillon du Nouvel An avec 40 654 membres du personnel en congé pour des maladies liées à Covid.

Cela survient après que le Premier ministre Boris Johnson a admis que certains hôpitaux se sentiraient « temporairement submergés » par la vague Omicron.

Ceci malgré sa promesse de faire « tout ce qu’il faut » pour empêcher que le NHS ne soit submergé.

M. Johnson a ordonné aux forces armées de soutenir les services de santé alors qu’ils luttent contre l’augmentation des admissions à l’hôpital.

Plus à venir…