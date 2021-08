UK FCA déclare que Binance est un risque majeur

in

Les régulateurs britanniques ont été parmi ceux qui ont été très critiques à l’égard de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, récemment. La Financial Conduct Authority (FCA) n’est en aucun cas le seul régulateur à le faire ces derniers mois, mais elle a été l’une des critiques les plus sévères.

Maintenant, alors que la critique de l’échange devenait mondiale, Binance a pris des mesures pour s’améliorer. Elle a retiré des actifs pour lesquels elle n’était pas autorisée et a commencé à embaucher de nouveaux membres pour son équipe de conformité, qui, selon elle, doublera d’ici la fin de l’année.

Cependant, la FCA n’est toujours pas satisfaite et a récemment déclaré que l’entreprise n’est pas capable d’être supervisée efficacement, ce qui en fait un risque important. La plus grande préoccupation du régulateur semble être la portée mondiale de la bourse, ainsi que la gamme de produits qu’elle propose. Bon nombre d’entre eux sont des produits financiers très complexes et à haut risque qui mettent les consommateurs en danger.

Le nouveau conflit n’est que la continuation de l’ancien.

Plus tôt cette année en juin, le régulateur a interdit à Binance de mener des activités réglementées au Royaume-Uni, imposant diverses exigences à la plate-forme en cours de route. Lorsque Binance a finalement répondu, il a déclaré que Binance Markets Limited, sa filiale avec laquelle le régulateur avait le plus gros problème, est une entreprise indépendante et que ce n’est pas l’entité qui propose des dérivés crypto dans le pays.

Cependant, en raison du fait que les sociétés du groupe Binance sont mondiales et hors de portée du régulateur, les règles de la FCA ne s’appliquent pas à elles. Du moins pas sur tout le spectre d’entre eux.

Le porte-parole de la bourse a insisté sur le fait que BML se conforme pleinement aux règles de la FCA et qu’elle continuera à interagir avec le régulateur pour résoudre tout problème potentiel. L’affaire est extrêmement compliquée, mais le régulateur n’était pas satisfait de cette réponse et a exigé plus de la bourse. En fait, il a pris la réponse de Binance comme un refus de fournir les informations demandées.

Pour l’instant, la situation n’est toujours pas résolue, ce que la nouvelle déclaration du régulateur confirme encore, et rend l’avenir de Binance dans le pays très incertain.

