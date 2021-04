UK House accuse la Chine de génocide ouïghour; Le ministère chinois des Affaires étrangères appelle cela un “ mensonge monstrueux ” ⋆ .

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué la récente accusation de génocide de la Chambre des communes britannique, affirmant que ces allégations sont des fabrications propagées par des partisans anti-chinois.

La Chambre britannique a adopté une résolution cette semaine affirmant que le gouvernement chinois est en train de commettre un génocide contre la population ethnique ouïghoure du pays, dont des millions auraient été emprisonnés dans des camps de rééducation par le gouvernement communiste chinois.

Interrogé vendredi sur cette allégation, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a affirmé que «l’accusation de génocide au Xinjiang est un mensonge monstrueux fabriqué par les forces internationales anti-chinoises».

«Le gouvernement chinois et les gens de tous les groupes ethniques du Xinjiang s’y opposent fermement et condamnent fermement cela», a-t-il déclaré, ajoutant en outre: «Le Royaume-Uni a suffisamment de problèmes à lui seul. Les législateurs britanniques devraient gérer leur propre entreprise et faire des choses plus pratiques pour leurs électeurs. »

Le député britannique Nus Ghani a déclaré cette semaine que les principaux critères de génocide «sont prouvés comme ayant lieu au Xinjiang», où les camps ouïghours seraient situés.

