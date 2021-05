UK: la Grande-Bretagne se prélassera dans une chaleur de 21 ° C la semaine prochaine après le délavage des jours fériés Météo | Nouvelles

De nouveaux graphiques et prévisions météorologiques prédisent que les Britanniques pourraient profiter de températures modérées et ensoleillées, car ils pourraient culminer à 21 ° C (70 ° F) à Londres le dimanche 9 mai. Les graphiques de températures maximales de WXCharts montrent que de grandes parties de l’Est et du Sud-Est verront des températures en leurs 20 ans à 18 h le 9 mai.

Pendant ce temps, le mercure culminera entre 17 ° C (62 ° F) et 19 ° C (66 ° F) à travers le Pays de Galles et la plupart des régions du nord de l’Angleterre et entre 15 ° C (59 ° F) et 18 ° C (64 ° F) dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Les graphiques de températures minimales WXCharts montrent cependant les couleurs jaune vif ne s’étendant pas en Écosse avec des températures censées être plus modérées.

Le mercure atteindra 12 ° C (53 ° F) dans la ceinture centrale de l’Écosse et légèrement plus froid dans les Highlands écossais, selon les graphiques de températures maximales.

Les prévisions à long terme du Met Office indiquaient qu’il y aurait «des périodes ensoleillées entrecoupées d’averses à travers le Royaume-Uni» le week-end prochain.

Ils ont ajouté: «Les averses peuvent parfois devenir des périodes de pluie plus longues et devraient être hivernales sur les collines écossaises.»

L’augmentation des températures cette fois-ci la semaine prochaine survient après que les prévisionnistes prévoient un délavage pendant les jours fériés avec des vents violents et de la pluie qui devraient se déplacer à travers le Royaume-Uni.

Des avertissements météorologiques pourraient être imposés au cours du week-end avec des vents de 50 mph et 40 mm de pluie pour frapper des parties du pays lundi, a déclaré le Met Office.

Il a été conseillé aux personnes souhaitant visiter les jardins de pubs ou les espaces extérieurs de le faire le samedi et le dimanche.

M. Bowles a poursuivi: “Cependant, il y aura un grand changement d’ici lundi, après qu’une zone de basse pression profonde se déplacera en provenance de l’ouest, apportant des précipitations importantes et de forts coups de vent pour tout le Royaume-Uni.

«Les parties occidentales seront les plus touchées avec des vents très forts et violents pouvant atteindre 50 mph avec potentiellement environ 20 mm de pluie, jusqu’à 40 mm dans les zones vallonnées.

“L’Est ne connaîtra peut-être pas de telles conditions avant le soir, mais n’échappera pas au temps humide et venteux.”

Cela vient après avril a vu ses températures minimales moyennes les plus basses depuis 1922, a déclaré le Met Office.

Cependant, vendredi, le Royaume-Uni avait connu 218,8 heures de soleil en avril, ce qui en faisait le deuxième plus ensoleillé jamais enregistré.